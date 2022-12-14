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    Lionel Messi şov yaptı! Arjantin 8 sene sonra finale kaldı

    Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan’la karşılaşan Tangocular’da Messi coştu. 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan 10 numara, ülkesini finale uçurdu. Modriç’in takımı ise çöktü.

    10’un adı Arjantin

    Dünya Kupası'nda Arjantin, güle oynaya finale adını yazdı. Hırvatistan ile karşılaşan Tangocular, şov yaptı. 88 bin kişilik Lusail Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünü dolduran Arjantinli taraftarların "La Scaloneta" şarkısıyla takımlarını coşturdu. 32. dakikada, Alvarez, ceza alanına girer girmez kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Messi, 34'te ağları sarstı: 1-0. 39'da kendi yarı alanından hızlı çıkan Alvarez, ceza alanında önce Juranovic, ardından Sosa'yı geçerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 69. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren ve son çizgiye kadar inen Messi'nin çıkardığı topu tamamlayan Alvarez, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

    6. KEZ FİNAL OYNAYACAK
    Arjantin, tarihinde 6. kez finale çıktı. Daha önce bu kupayı 2. kez kazanan Tangocular, en son 2014'te final oynamış ve Almanya'ya 1-0 yenilmişti. Arjantin'in finaldeki rakibi bugün Fas-Fransa maçıyla belli olacak. Final müsabakası, 18 Aralık Pazar günü Lusail Stadyumu'nda yapılacak ve saat 18.00'de başlayacak.



    MESSI'DEN İKİ REKOR
    Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde 11. golünü atıp 10 gollü Batistuta'yı geçti. 12 gollü Pele'ye ise 1 gol daha yaklaştı. Messi ayrıca 25. kez Dünya Kupası maçına çıktı ve Alman efsane Lothar Matthaus'a da ulaşmayı başardı.

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