Dünya Kupası final maçı tarihi 2022! Katar Dünya Kupası maç TAKVİMİ! Dünya Kupası 1.lik 3.lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta?

Dünya Kupası finale yükselen takımlar belli oluyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçında Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Gözler Fransa ve Fas maçına çevrildi. Maçı kazanan finalde Arjantin ile mücadele edecek. Peki Dünya Kupası 1.lik 3.lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta? İşte Dünya Kupası final maçı tarihi 2022! Katar Dünya Kupası maç TAKVİMİ!