Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Arjantinli yıldız Lionel Messi adını tarihe altın harflerle yazdırdı
2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 1 gol atan Lionel Messi adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.
13.12.2022 23:25 - Son Güncelleme: 13.12.2022 23:26
Maça ilk 11'de başlayan Lionel Messi, Lottar Matthaus'u yakalayarak Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu egale etti.
Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Lionel Messi, ağları havalandırarak takımının karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.
Böylelikle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.