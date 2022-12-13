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    • Spor
    • 13.12.2022 21:01
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    • 13.12.2022 21:01
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    Arjantin-Hırvatistan | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupası'nda büyük heyecan sürerken Arjantin-Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Fas-Fransa maçının kazananıyla kozlarını finalde paylaşacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Arjantin-Hırvatistan | CANLI

    2022 Dünya Kupası yarı final maçında Lionel Messi'li Arjantin ile Luka Modric'li Hırvatistan karşı karşıya gelecek.



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    Rusya 2018'de rakibine 3-0 kaybeden Tangocular, rövanş için sahaya çıkacak. Favorilerden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan ise üst üste 2. kez finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olmaya çalışacak.

    İŞTE 11'LER
    ARJANTİN:     Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez

    HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic

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