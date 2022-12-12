Fenerbahçe’den 7.5 milyon Euro kazandı! Şimdi ABD’de tatilin keyfini çıkarıyor! Max Kruse’un yeni adresi neresi olacak?

KRUSE, FENERBAHÇE'DEN NE KADAR TAZMİNAT ALDI?

Fenerbahçe, yapılan görüşmeler sonrası karşılıklı anlaşma yoluna gittiği futbolcuya, menajerine ve avukatlara toplam 4.5 milyon euro ödeme yapmak durumunda kalmıştı. Kruse, Aaron Torschke ile yaptığı bir yayında, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş alıyordum" demişti. Söz konusu 4.5 milyon euro bedelin 3.75 milyon euro tutarı Kruse'ye, 750 bin euro da menajer ve avukatlara ödenmişti. Futbolcuya ödenen rakam, Fenerbahçe'nin KAP'a yapması gereken bedel olan 3.8 milyon euronun altında kaldığı için de bildirim yapılmadı.

KRUSE, ABD'DE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIYOR

Wolfsburg ile de karşılıklı anlaşmayla yollarının ayrıldığı duyurulan 34 yaşındaki futbolcu, Florida'da güneşin tadını çıkarırken oğlu Lauro Maxim ile birlikte vakit geçirdi. Kruse'nin eski eşi bilindiği üzere ABD'de yaşıyor.