Fenerbahçe’den 7.5 milyon Euro kazandı! Şimdi ABD’de tatilin keyfini çıkarıyor! Max Kruse’un yeni adresi neresi olacak?
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından biri olan Max Kruse'nin geride bıraktığımız hafta Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile yolları ayrılmıştı. Türkiye'de tutunamayan ve poker tutkusu sebebiyle tartışma yaratan Max Kruse, Almanya'da da son dönemlerde iyice gözden düşmüştü. Kruse, Wolfsburg'dan ayrıldıktan sonra ABD'nin Florida eyaletine giderken, yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor.
Wolfsburg'dan yaklaşık 1 milyon euro tutarında tazminat aldığı belirtilen Kruse geleceği hakkında, "Sırada hangi maceranın geleceğine karar vermek için biraz kendime zaman ayıracağım. Ama güzel bir haber olacak, buna söz verebilirim" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE İLE DAVALIK OLDU
Bilindiği üzere Kruse, Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kalmış ve kulüp ile davalık olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi de tartışma yaratmıştı. Kruse, 2019-20 sezonunda görev aldığı Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol 7 asistlik katkı yaparken futbolcu ile daha sonra FIFA'lık olunarak yollar ayrıldı.
KRUSE, FENERBAHÇE'DEN NE KADAR TAZMİNAT ALDI?
Fenerbahçe, yapılan görüşmeler sonrası karşılıklı anlaşma yoluna gittiği futbolcuya, menajerine ve avukatlara toplam 4.5 milyon euro ödeme yapmak durumunda kalmıştı. Kruse, Aaron Torschke ile yaptığı bir yayında, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş alıyordum" demişti. Söz konusu 4.5 milyon euro bedelin 3.75 milyon euro tutarı Kruse'ye, 750 bin euro da menajer ve avukatlara ödenmişti. Futbolcuya ödenen rakam, Fenerbahçe'nin KAP'a yapması gereken bedel olan 3.8 milyon euronun altında kaldığı için de bildirim yapılmadı.
KRUSE, ABD'DE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIYOR
Wolfsburg ile de karşılıklı anlaşmayla yollarının ayrıldığı duyurulan 34 yaşındaki futbolcu, Florida'da güneşin tadını çıkarırken oğlu Lauro Maxim ile birlikte vakit geçirdi. Kruse'nin eski eşi bilindiği üzere ABD'de yaşıyor.
NEHRE DÜŞEN TOPU ALAMADI
Bu arada Max Kruse, oğluyla birlikte bahçede futbol oynadığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kruse'nin çekim yaptığı esnada ise futbol topunun nehre düşmüş olması gözlerden kaçmadı.