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    Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri rahatlatan açıklama: Attığım imzanın arkasındayım

    Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceği iddiaları ayyuka çıkınca Başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptı. Portekizli teknik adam,“Bir imza attım ve attığım imzanın arkasındayım”diye konuştu.

    takvim.com.tr
    Attığım imzanın arkasındayım

    Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla elenmesinin ardından teknik direktör Tite istifa etmişti.



    Tite'nin yerine gelecek ismin de Jorge Jesus olacağı Brezilya basını tarafından son 2-3 gün içinde çokça dillendirilmişti. Dedikoduların ayyuka çıkmasından rahatsız olan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.



    Jesus görüşmede, "Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğim yazılıp çiziliyor. Haberlerin farkındayım ama sizler gibi ben de rahatsızım. Buraya gelirken hedeflerin ne olduğunu biliyordum. Fenerbahçe ile bir imza attım ve attığım imzanın arkasındayım. Yazılıp çizilenlere, konuşulanlara kulaklarım tıkalı. Şampiyonluğa kilitlendim ve bunun için çaba sarf edeceğim" dedi.



        Jorge Jesus'un kendisine yaptığı açıklamalardan son derece memnun olan Başkan Koç'un da, "Bunu size sorma gereğini bile hissetmemiştim. Fenerbahçe'nin başarısına nasıl konsantre olduğunu zaten biliyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.



        JORGE JESUS KRİZE SON NOKTAYI KOYDU
        basını, istifa eden Tite'nin yerine ilk adayın Jorge Jesus olduğunu yazmıştı. Fenerbahçeli taraftarların yürekleri ağzına gelse de Jesus tavrını Sarı- Lacivertli kulüpten yana koydu, herkes derin bir nefes aldı.



        BREZİLYALI TOPÇULAR "FERNANDO DİNİZ" DEDİ
        Tite'nin istifasının ardından Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörünün kim olacağı sorusu sorulmaya devam ediyor. Brezilya basınından gelen bilgilere göre Brezilyalı yıldızlar yeni teknik direktör için Fernando Diniz ismini ön plana çıkardı. Brezilya'nın efsanelerinden olan Ronaldo da "Daha yakından bakmaya çalışacağım ama belki Fernando Diniz Brezilya'nın yeni hocası olur. Milli takım onun cazibe merkezi. Brezilyalı, iyi oynatan ve şov yapan bir teknik adam.'' açıklamasını yaptı.

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