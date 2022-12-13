Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri rahatlatan açıklama: Attığım imzanın arkasındayım

Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla elenmesinin ardından teknik direktör Tite istifa etmişti.
Tite'nin yerine gelecek ismin de Jorge Jesus olacağı Brezilya basını tarafından son 2-3 gün içinde çokça dillendirilmişti. Dedikoduların ayyuka çıkmasından rahatsız olan Portekizli teknik adamın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Jesus görüşmede, "Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğim yazılıp çiziliyor. Haberlerin farkındayım ama sizler gibi ben de rahatsızım. Buraya gelirken hedeflerin ne olduğunu biliyordum. Fenerbahçe ile bir imza attım ve attığım imzanın arkasındayım. Yazılıp çizilenlere, konuşulanlara kulaklarım tıkalı. Şampiyonluğa kilitlendim ve bunun için çaba sarf edeceğim" dedi.