Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri rahatlatan açıklama: Attığım imzanın arkasındayım





BREZİLYALI TOPÇULAR "FERNANDO DİNİZ" DEDİ

Tite'nin istifasının ardından Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörünün kim olacağı sorusu sorulmaya devam ediyor. Brezilya basınından gelen bilgilere göre Brezilyalı yıldızlar yeni teknik direktör için Fernando Diniz ismini ön plana çıkardı. Brezilya'nın efsanelerinden olan Ronaldo da "Daha yakından bakmaya çalışacağım ama belki Fernando Diniz Brezilya'nın yeni hocası olur. Milli takım onun cazibe merkezi. Brezilyalı, iyi oynatan ve şov yapan bir teknik adam.'' açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN