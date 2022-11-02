Fener yine Kim’i buldu! Sarı-Lacivertliler bir başka ‘Kim’in peşine düştü





Sarı Kanarya'nın hedefindeki ilk isim ise FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim. 21 yaşındaki stoperi adım adım izleyen Fenerbahçe, genç ismi transfer ederek kadrosuna yeni bir yıldız adayı daha katmak istiyor. Güney Kore futbolunun gelecekte en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Kim, bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 500 bin Euro piyasa değeri olan genç yıldız bin 258 dakika sahada kaldı. Ju-Sung Kim'i potansiyeli nedeniyle transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, tıpkı Kim Min Jae'de olduğu gibi oyuncuyu yüksek bedellerle satarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor.



TOP TEKNİĞİ ÇOK İYİ

21 yaşında ve 1.88 boyunda olan Ju Sung Kim, stoper olmasına karşın ayaklarına hakim bir oyuncu. Bu özellikleriyle de zaman zaman ön libero mevkiinde de şans bulabiliyor.

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