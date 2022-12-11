18 ay sonra başa gelen akıl! Fener’in eski yıldızı Manchester United’ın cebini yakacak: İşte Kim Min Jae için bomba iddia

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergiledikten sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Güney Koreli futbolcu için Manchester United'ın yeni bir teklif hazırlığında olduğunu yazdı.
UNITED, KIM'İ ELİNDEN KAÇIRDI
Mirror'da yer alan habere göre; Min-Jae, 18 ay önce Çin'in Beijing Guoan FC takımında oynarken hem Manchester United hem de Tottenham'ın ilgisini çekmişti. O dönem futbolcu için istenen rakam sadece 3 milyon euro civarındaydı. Fakat; Ada ekipleri başarılı stoperi elinden kaçırdı.
FENERBAHÇE'DEN DOĞRU HAMLE
Premier Lig ekipleri Kim'i kadrosuna katma konusunda tereddüt ederken Fenerbahçe ise futbolcuyu gözüne kestirdi ve transferini gerçekleştirdi. Kim, Sarı-Lacivertli takımda oynadıktan sonra başarılı performansı ile göz doldurdu ve 18 milyon euro karşılığında da Napoli'ye satıldı.