18 ay sonra başa gelen akıl! Fener’in eski yıldızı Manchester United’ın cebini yakacak: İşte Kim Min Jae için bomba iddia

38 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR

1.99 boyunda olan ve fiziği sebebiyle 'Canavar' lakabı ile anılan futbolcu, Napoli'nin Serie A'da zirveye çıkmasında önemli etkenlerden biri oldu. Ada'daki habere göre; Kim'in sözleşmesinde 38 milyon euro serbest kalma maddesi öne çıkıyor. Bu da oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar adına önemli bir maliyet olarak gösteriliyor.