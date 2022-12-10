Galatasaray ve Adana Demirspor yenişemedi! Yusuf Demir golle tanıştı





Adana temsilcisi ise Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jovan Manev, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Badou Ndiaye, Benjamin Stambouli, David Akintola, Henry Onyekuru, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen kadrosuyla maça başladı. Maçın ikinci yarısında İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Erhun Öztürk, Birkir Bjarnasson, Younes Belhanda, Abdurrahim Dursun, Mahamadou Ba ve Berk Yıldız forma giydi.

Mücadelenin 13. dakikasında mavi-lacivertli ekip, Gulbrandsen'in kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. Devam eden bölümde iki takım da pozisyonlar bulurken skoru değiştirecek golü atamadı ve devre arasına Adana temsilcisinin üstünlüğüyle girildi.

İkinci devreye hızlı giren Galatasaray, Yusuf Demir'in 50. dakikada ceza sahası yayı içinden attığı golle skora denge getirdi. Onyekuru ile net fırsatlardan yararlanamayan Adana Demirspor, 60. dakikada Gulbrandsen'in golüyle bir kez daha öne geçti. Maçın 75. dakikasında yine Yusuf ile golü bulan Galatasaray, skorda tekrar eşitlik sağladı.

Birçok genç oyuncunun şans bulduğu Galatasaray, son anlarda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı maç da 0-0 berabere bitmişti.