Galatasaray'ın eski yıldızı Nordin Amrabat'tan kardeşi Sofyan Amrabat için PSG'ye transfer çağrısı

"PSG KARDEŞİMİ TRANSFER ETMELİ"

26 yaşındaki kardeşi için Nordin Amrabat, "PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, eğer sözlerimi okuyorsan, görüyorsan kardeşimi transfer edin" derken, Sofyan'ın oyun tarzı ile Fransız devine çok yakışacağını söyledi.

LIVERPOOL İLE GÖRÜŞTÜ İDDİALARI

Bu arada Fransız basınından Footmercato'da yer alan haberde ise Sofyan Amrabat'ın Liverpool menajeri Jürgen Klopp ile görüşme yaptığı iddia edildi. Haberde, "İki taraf arasındaki görüşme olumlu geçti. Taraflar, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra tekrar bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.