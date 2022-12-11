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    • Spor
    • 11.12.2022 12:44
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    • 11.12.2022 12:44
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    Galatasaray'ın eski yıldızı Nordin Amrabat'tan kardeşi Sofyan Amrabat için PSG'ye transfer çağrısı

    Son dakika spor haberleri | Dünya Kupası'na damga vuran Fas Milli Takımının yıldızlarından olan Sofyan Amrabat'ın geleceği ile ilgili bir dönem Galatasaray forması da giyen ağabeyi Nordin Amrabat açıklamalarda bulundu. Amrabat, PSG'ye çağrı yaparak kardeşini transfer etmelerini istedi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Cimbom’un eski yıldızından PSG’ye çağrı

    Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen Nordin Amrabat, Fas Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kardeşi Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.

    AMRABAT, LIVERPOOL İLE ANILIYOR
    Sofyan Amrabat, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyice parladı. Amrabat'ın, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olacağı öne sürüldü. Fransız yayın organı L'Équipe ise Nordin Amrabat'a kardeşinin geleceğini sorarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu bu konuda PSG'ye bir transfer önerisinde bulundu.

    "PSG KARDEŞİMİ TRANSFER ETMELİ"
    26 yaşındaki kardeşi için Nordin Amrabat, "PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, eğer sözlerimi okuyorsan, görüyorsan kardeşimi transfer edin" derken, Sofyan'ın oyun tarzı ile Fransız devine çok yakışacağını söyledi.

    LIVERPOOL İLE GÖRÜŞTÜ İDDİALARI
    Bu arada Fransız basınından Footmercato'da yer alan haberde ise Sofyan Amrabat'ın Liverpool menajeri Jürgen Klopp ile görüşme yaptığı iddia edildi. Haberde, "İki taraf arasındaki görüşme olumlu geçti. Taraflar, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra tekrar bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.

        SÖZLEŞME DURUMU
        Sofyan Amrabat'ın Serie A ekibi Fiorentina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Futbolcunun kontratını Fiorentina 1 yıl daha uzatma seçeneğine sahip. Sofyan Amrabat önlibero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor.

        PORTEKİZ MAÇINDA ÖNE ÇIKMIŞTI
        Amrabat, Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 yendikleri maçtaki performansı ile adından söz ettirmeye devam etti. Futbolcuya, Tottenham, PSG ve Liverpool yakından ilgi gösteriyor. Sofyan Amrabat, bu sezon Fiorentina'da 20 maçta 1433 dakika süre aldı. Hollanda vatandaşlığı da bulunan Sofyan Amrabat daha önce Hellas Verona, Club Brugge, Feyenoord ve Utrecht takımlarında da top koşturmuştu.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Nordin Amrabat'tan kardeşi Sofyan Amrabat için PSG'ye transfer çağrısı
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