Galatasaray'ın eski yıldızı Nordin Amrabat'tan kardeşi Sofyan Amrabat için PSG'ye transfer çağrısı

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen Nordin Amrabat, Fas Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kardeşi Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.
AMRABAT, LIVERPOOL İLE ANILIYOR
Sofyan Amrabat, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyice parladı. Amrabat'ın, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olacağı öne sürüldü. Fransız yayın organı L'Équipe ise Nordin Amrabat'a kardeşinin geleceğini sorarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu bu konuda PSG'ye bir transfer önerisinde bulundu.
"PSG KARDEŞİMİ TRANSFER ETMELİ"
26 yaşındaki kardeşi için Nordin Amrabat, "PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, eğer sözlerimi okuyorsan, görüyorsan kardeşimi transfer edin" derken, Sofyan'ın oyun tarzı ile Fransız devine çok yakışacağını söyledi.
LIVERPOOL İLE GÖRÜŞTÜ İDDİALARI
Bu arada Fransız basınından Footmercato'da yer alan haberde ise Sofyan Amrabat'ın Liverpool menajeri Jürgen Klopp ile görüşme yaptığı iddia edildi. Haberde, "İki taraf arasındaki görüşme olumlu geçti. Taraflar, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra tekrar bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.