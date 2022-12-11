Hırvat şoku sonrası Tite'nin gitmesiyle Brezilya gözünü Jorge Jesus'a çevirdi





GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerine göre; Tite sonrası teknik direktör adaylarından birisi de Jorge Jesus... İddialara göre Brezilya Futbol Federasyonu kısa süre içinde belirlediği adaylarla görüşmelere başlayacak. Listedeki adaylar içinde en ciddi bakılanlardan birisinin de Jesus olduğu öne sürülüyor. Ortaya çıkan bu haberler Fenerbahçe cephesinde büyük bir tedirginlik yaratmış durumda. Portekizli hocanın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler henüz net bir sonuç alamamıştı.