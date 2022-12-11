Hırvat şoku sonrası Tite'nin gitmesiyle Brezilya gözünü Jorge Jesus'a çevirdi

Dünya Kupası'na damga vuran olaylardan birisi de en büyük favorilerden Brezilya'nın çeyrek finalde Hırvatistan'a yenilerek elenmesi oldu. Bu şok edici sonucun Brezilya kadar Fenerbahçe'ye de etkileri oldu. Sambacılar'da Teknik Direktör Tite karşılaşma sonunda istifasını açıklarken, Brezilya basını çok çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerine göre; Tite sonrası teknik direktör adaylarından birisi de Jorge Jesus... İddialara göre Brezilya Futbol Federasyonu kısa süre içinde belirlediği adaylarla görüşmelere başlayacak. Listedeki adaylar içinde en ciddi bakılanlardan birisinin de Jesus olduğu öne sürülüyor. Ortaya çıkan bu haberler Fenerbahçe cephesinde büyük bir tedirginlik yaratmış durumda. Portekizli hocanın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler henüz net bir sonuç alamamıştı.
"BENİM HAYALİM" DEMİŞTİ
Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye gelmeden önce yaptığı bir açıklamada, en büyük hayallerinden birisinin Brezilya'yı çalıştırmak olduğunu ifade etmişti. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan resmi bir teklif gelmesi halinde tecrübeli hocanın vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor. Jesus'un teklifi kabul etmesi halinde Brezilya'nın haziran ayına kadar takımın başına geçici bir hoca getireceği de iddialar arasında.