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    • Spor
    • 07.12.2022 11:37
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    • 07.12.2022 11:37
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    Dünya Kupası'na kaleciler damga vurdu: Katar’da rekor kırdılar!

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Son turunda İspanya'ya karşı etkili bir oyun sergileyen Fas penaltılar sonucunda rakibini eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. 2 penaltıda gole izin vermeyen Fas Milli Takımı kalecisi Bono maçın oyuncusu seçildi. Bono gibi çok sayıda kaleci turnuvaya performanslarıyla damga vurdu.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | 1 numaraların kupası

    Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda en büyük sürprizi İspanya'yı penaltı atışları sonunda kupanın dışına iten Fas yaptı. Kuzey Afrika ülkesi adını son 8 takım arasına yazdırarak 'Peri Masalı'nı devam ettirdi.

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları cuma günü start alacak.

    PENALTILARDA GEÇİT YOK!
    Dünya Kupası'nda şimdiye kadar oynanan maçlarda kalecilerin performansı dikkat çekti. Ülkelerinin 1 numaraları, penaltı atışlarındaki başarılarıyla ön plana çıktı. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 31 penaltı kullanıldı. Bu penaltıların yüzde 35.5'ini kaleciler kurtardı.

    Bu Dünya Kupası yüzdesel olarak kalecilerin en fazla penaltı kurtardığı Dünya Kupası olarak dikkat çekiyor. Bu turnuvadan önceki en yüksek kurtarma yüzdesi 1974 Dünya Kupası'nda yüzde 25'di. Almanya'da düzenlenen turnuvada sadece 8 penaltı atıldı.

    KALEDE DEVLEŞTİLER
    Katar'daki Dünya Kupası'nda son 16 turunda Hırvatistan-Japonya ve Fas-İspanya maçları penaltılara gitti.

        Japonya'da Takumi Minamino, Kaoru Mitoma ve Maya Yoshida'nın penaltı vuruşlarında kalesinde devleşen Hırvat eldiven Dominik Livakovic, gole izin vermedi. Hırvat kaleci, takımının başarısında başrol oynadı.

        Japonya'nın kullandığı 4 penaltının 3'ünü kurtaran Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3. isim oldu.

        Fas da İspanya'yı penaltılarla geçti. Fas kalecisi Bono kalesinde devleşti.

        İspanya maçından önce son 50 penaltı vuruşundan 13'ünü kurtaran Bono, İspanya ile oynadıkları ve penaltıya giden maçta 2 şutta gole izin vermedi. Maçın oyuncusu seçildi.
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