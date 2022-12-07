Dünya Kupası'na kaleciler damga vurdu: Katar’da rekor kırdılar!

Bu Dünya Kupası yüzdesel olarak kalecilerin en fazla penaltı kurtardığı Dünya Kupası olarak dikkat çekiyor. Bu turnuvadan önceki en yüksek kurtarma yüzdesi 1974 Dünya Kupası'nda yüzde 25'di. Almanya'da düzenlenen turnuvada sadece 8 penaltı atıldı.