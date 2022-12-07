Dünya Kupası'na kaleciler damga vurdu: Katar’da rekor kırdılar!

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda en büyük sürprizi İspanya'yı penaltı atışları sonunda kupanın dışına iten Fas yaptı. Kuzey Afrika ülkesi adını son 8 takım arasına yazdırarak 'Peri Masalı'nı devam ettirdi.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları cuma günü start alacak.
PENALTILARDA GEÇİT YOK!
Dünya Kupası'nda şimdiye kadar oynanan maçlarda kalecilerin performansı dikkat çekti. Ülkelerinin 1 numaraları, penaltı atışlarındaki başarılarıyla ön plana çıktı. Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 31 penaltı kullanıldı. Bu penaltıların yüzde 35.5'ini kaleciler kurtardı.
Bu Dünya Kupası yüzdesel olarak kalecilerin en fazla penaltı kurtardığı Dünya Kupası olarak dikkat çekiyor. Bu turnuvadan önceki en yüksek kurtarma yüzdesi 1974 Dünya Kupası'nda yüzde 25'di. Almanya'da düzenlenen turnuvada sadece 8 penaltı atıldı.
KALEDE DEVLEŞTİLER
Katar'daki Dünya Kupası'nda son 16 turunda Hırvatistan-Japonya ve Fas-İspanya maçları penaltılara gitti.