Galatasaray, Dostluk Turnuvası'nda Villarreal'e 4-3 mağlup oldu! Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahaleler sahayı karıştırdı

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga tarafından düzenleneni dostluk turnuvasındaki son maçında İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, maça Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Yusuf Demir ve Bafetimbi Gomis 11'iyle çıktı.
İLK YARIDA BÜYÜK FARK
22. dakikada Villlarreal 1-0 öne geçti. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Coquelin'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.