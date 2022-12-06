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    • Spor
    • 06.12.2022 22:47
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    • 06.12.2022 23:13
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    Galatasaray, Dostluk Turnuvası'nda Villarreal'e 4-3 mağlup oldu! Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahaleler sahayı karıştırdı

    Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nın son maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Villarreal'e 4-3 mağlup oldu. Maçın 80. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yönelik üst üste sert hareketler sonrası saha bir anda karıştı.

    AA
    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın Villarreal maçında gol yağdı

    Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı ve La Liga tarafından düzenleneni dostluk turnuvasındaki son maçında İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşılaştı.



    Sarı-kırmızılı ekip, maça Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Yusuf Demir ve Bafetimbi Gomis 11'iyle çıktı.



    İLK YARIDA BÜYÜK FARK
    22. dakikada Villlarreal 1-0 öne geçti. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Coquelin'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



        28. dakikada Villarreal skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mojica'nın şutunda meşin yuvarlak barajı geçerek filelere gitti.



        32. dakikada İspanyol ekibinin üçüncü golü geldi. Coquelin'in kendi yarı alanından attığı pas sonrası ceza sahasına yönelen Mojica, düzgün bir vuruşla golünü attı: 0-3



        42. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Sol taraftan Yusuf Demir'in kullandığı köşe vuruşunda Gomis, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara gönderdi:1-3



            44. dakikada Villarreal dördüncü golünü buldu. Ceza sahasından paslaşarak çıkmaya çalışan Galatasaray'da Van Aanholt'un hatalı geri pasında araya giren Mojica, kaleci Okan'dan önce topu kaparak takım arkadaşına aktardı, Pascual meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4



            Karşılaşmanın ilk yarısı, İspanya temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



            ASLAN BASTIRSA DA YAKALAYAMADI
            54. dakikada Boey'in sağ taraftan yerden sert ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mata'nın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



                58. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Özgür Baran Aksaka'nın ortaladığı topa Abdülkerim Bardakcı kafayla vurarak filelere gönderdi: 2-4



                90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Caner Doğan'a ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi.



                90+4. dakikada topun başına geçen Baran Demiroğlu, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi: 3-4.



                    SAHA KARIŞTI
                    Maçın 80. dakikasında sinirler bir anda yükseldi.



                    Capoue'nun Kerem Aktürkoğlu'na yönelik üst üste sert hareketleri sonrası iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yedek kulübeleri de olaya müdahil olurken saha bir anda karıştı.



                    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan gerilimin ardından futbolcuları sakinleştirmek için sahaya girdi. İtişmelerin ve tartışmaların ardından maçın hakemi, Capoue, Parejo ve Kerem Aktürkoğlu'na sarı kart gösterdi.
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                        Haberler Spor Galatasaray, Dostluk Turnuvası'nda Villarreal'e 4-3 mağlup oldu! Kerem Aktürkoğlu'na sert müdahaleler sahayı karıştırdı
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