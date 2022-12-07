Son dakika: Fas'ın yıldızından İspanya maçında olay gönderme!

2022 Katar Dünya Kupası, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'nin son turnuvası olacak. İspanya Milli Takımı'nda ise tecrübeli sağ bek Sergio Ramos, teknik direktör Luis Enrique tarafından Katar'a götürülmediği için bu turnuvada yer alamadı. Dolayısıyla Ramos, kariyerindeki son Dünya Kupası'na katılamamış oldu.
HAKİMİ'DEN RAMOS'A DESTEK
La Liga ekibi Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olan Sergio Ramos'a destek takım arkadaşı Achraf Hakimi'den geldi. Hakimi, gol sevinci ile Boğalar'ın teknik patronu Enrique'ye mesaj yolladı.
GOL SEVİNCİ İLE GÖNDERME YAPTI
Fas, Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yaparak İspanya'yı penaltılar sonucu eledi. Fas'ta penaltı kullanan Hakimi, soğukkanlı bir şekilkde penaltı attı. Daha sonra PSG'deki takım arkadaşları Sergio Ramos ile Kylian Mbappe'nin gol sevincini tekrarladı. Bu sevinç, Hakimi'nin Enrique'ye mesajı olarak yorumlandı. Öte yandan sosyal medyada Kylian Mbappe de Hakimi'nin bu gol sevincinin ardından penguen, kalp ve kral tacı emojisi paylaşımı yaptı.