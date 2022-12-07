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    • Spor
    • 07.12.2022 11:51
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    • 07.12.2022 11:51
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    Son dakika: Fas'ın yıldızından İspanya maçında olay gönderme!

    Sergio Ramos, Katar'daki Dünya Kupası öncesinde, "Dünya Kupası mı? Tabii ki gerçekleştirmem gereken hayallerden biriydi. 5. kez yer alacaktım. Ama ne yazık ki bu turnuvayı evden izlemek zorunda kalacağım. Ben olmasam da takıma ve arkadaşlarıma güveniyorum. Başarılar İspanya" demişti. Sergio Ramos'a destek takım arkadaşı Achraf Hakimi'den geldi. Hakimi, gol sevinci ile Boğalar'ın teknik patronu Enrique'ye mesaj yolladı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ramos’a destek takım arkadaşından!

    2022 Katar Dünya Kupası, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'nin son turnuvası olacak. İspanya Milli Takımı'nda ise tecrübeli sağ bek Sergio Ramos, teknik direktör Luis Enrique tarafından Katar'a götürülmediği için bu turnuvada yer alamadı. Dolayısıyla Ramos, kariyerindeki son Dünya Kupası'na katılamamış oldu.

    HAKİMİ'DEN RAMOS'A DESTEK
    La Liga ekibi Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olan Sergio Ramos'a destek takım arkadaşı Achraf Hakimi'den geldi. Hakimi, gol sevinci ile Boğalar'ın teknik patronu Enrique'ye mesaj yolladı.

    GOL SEVİNCİ İLE GÖNDERME YAPTI
    Fas, Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yaparak İspanya'yı penaltılar sonucu eledi. Fas'ta penaltı kullanan Hakimi, soğukkanlı bir şekilkde penaltı attı. Daha sonra PSG'deki takım arkadaşları Sergio Ramos ile Kylian Mbappe'nin gol sevincini tekrarladı. Bu sevinç, Hakimi'nin Enrique'ye mesajı olarak yorumlandı. Öte yandan sosyal medyada Kylian Mbappe de Hakimi'nin bu gol sevincinin ardından penguen, kalp ve kral tacı emojisi paylaşımı yaptı.

        RAMOS NE DEMİŞTİ?
        Hatırlanacağı üzere Sergio Ramos, Katar'daki Dünya Kupası öncesinde, "Dünya Kupası mı? Tabii ki gerçekleştirmem gereken hayallerden biriydi. 5. kez yer alacaktım. Ama ne yazık ki bu turnuvayı evden izlemek zorunda kalacağım. Ben olmasam da takıma ve arkadaşlarıma güveniyorum. Başarılar İspanya" demişti.

        İLK SEZONDA SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU
        36 yaşındaki Ramos, PSG'de ikinci sezonunu yaşıyor. PSG'de ilk yılında sakatlıklarla boğuşan Ramos daha sonra takımın anahtar oyunculardan biri olmayı başardı. Ramos bu konuda, "Geçen sezon sakatlıklar, yeni bir kulübe ve şehre uyum sağlamakla geçti. Biraz zordu. Daha sonra eski halime dönmek için bütün bedenim ve ruhumla çalıştım" demişti.
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