Son dakika: Fas'ın yıldızından İspanya maçında olay gönderme!

RAMOS NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere Sergio Ramos, Katar'daki Dünya Kupası öncesinde, "Dünya Kupası mı? Tabii ki gerçekleştirmem gereken hayallerden biriydi. 5. kez yer alacaktım. Ama ne yazık ki bu turnuvayı evden izlemek zorunda kalacağım. Ben olmasam da takıma ve arkadaşlarıma güveniyorum. Başarılar İspanya" demişti.