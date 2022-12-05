Katar 2022 Dünya Kupası'nda 8 milyar liralık fiyasko! Dünya yıldızları turnuvada söndü

Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları bugün ve yarın oynanacak maçların ardından sona eriyor. Heyecan tüm hızıyla sürerken Dünya Kupası'na erken veda eden takımlar ve yıldız oyuncuları dikkat çekiyor.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na Almanya, Uruguay, Belçika ve Sırbistan gibi takımlar veda etti. Turnuvaya büyük umutlarla gelen takımlar son 16 turunu göremeden evlerine dönmek zorunda kaldı.
Elenen takımlar arasında en değerli 5 oyuncuya baktığımız zaman ortaya ilginç veriler çıkıyor. Dünya Kupası'na veda eden takımlar arasında en pahalı oyuncu Almanya forması giyen Jamal Musiala... Genç yıldızın piyasa değeri 100 milyon Euro.