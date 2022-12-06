Pedro’nun sakatlığı sonrası yönetim harekete geçti! İspanyol golcü ile görüşmeler başladı

Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayışlarına başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her ne kadar Joshua King ve Serdar Dursun'a güvense de yönetimden yeni bir golcü talep etti...
Fenerbahçe Yönetimi de golcü transferi için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki golcü ise Portekiz Ligi ekiplerinden Gil Vicente forması giyen Fran Navarro İspanyol golcü için Jesus'un da onay verdiği ve transfer için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
24 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Portekiz ekibinde 20 karşılaşmada forma giyerken 11 gol ve 1 asiste imza attı. Valencia alt yapısından yetişen Navarro, V.Mestella ve Lokeren gibi takımlar da forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç golcü, Gil Vicente'de 55 maçta 27 gol attı. İspanya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 28 kez forma giyen Navarro, 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.