Pedro’nun sakatlığı sonrası yönetim harekete geçti! İspanyol golcü ile görüşmeler başladı

Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayışlarına başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her ne kadar Joshua King ve Serdar Dursun'a güvense de yönetimden yeni bir golcü talep etti...