Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pedro’nun sakatlığı sonrası yönetim harekete geçti! İspanyol golcü ile görüşmeler başladı

    Joao Pedro’nun sakatlığı ile sarsılan F.Bahçe, santrafor takviyesi için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Jesus’un isteğiyle Gil Vicente’de forma giyen İspanyol golcü Navarro için görüşmelere başladı.

    takvim.com.tr
    Pedro’nun yerine matador

    Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayışlarına başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her ne kadar Joshua King ve Serdar Dursun'a güvense de yönetimden yeni bir golcü talep etti...



    Fenerbahçe Yönetimi de golcü transferi için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki golcü ise Portekiz Ligi ekiplerinden Gil Vicente forması giyen Fran Navarro İspanyol golcü için Jesus'un da onay verdiği ve transfer için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



    TAM BİR GOL MAKİNESİ
    24 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Portekiz ekibinde 20 karşılaşmada forma giyerken 11 gol ve 1 asiste imza attı. Valencia alt yapısından yetişen Navarro, V.Mestella ve Lokeren gibi takımlar da forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç golcü, Gil Vicente'de 55 maçta 27 gol attı. İspanya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 28 kez forma giyen Navarro, 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.



        Kariyerinde 171 karşılaşmada forma giyen Navarro, 56 gol ve 9 asistle toplamda 65 gole katkıda bulundu. Gil Vicente'ye bedelsiz olarak transfer olan Navarro'nun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.



        24 yaşında ve 1.79 boyunda olan Fran Navarro santrfor mevkisi dışında sol kanat ve forvet arkasında da oynuyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin ettiği rezil küfür tutanaklarda
        Haberler Spor Pedro’nun sakatlığı sonrası yönetim harekete geçti! İspanyol golcü ile görüşmeler başladı
            SON DAKİKA