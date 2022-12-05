Brezilya-Güney Kore | CANLI ANLATIM İZLE

Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren ve bu mutluluğu en son 2002'de yaşayan Brezilya, çeyrek finale çıkmak için bu akşam Güney Kore ile karşılaşıyor. Eski Fenerbahçeli Kim Min jae'li Kore, H Grubu'nda Uruguay ve Gana'nın önünde, lider Portekiz'in arkasında ikinci tura son maçta çıktı. Uzak Doğu temsilcisi en son 2016'da gruptan çıktı ve bu kupadaki en büyük başarısını, 2002'de yarı final oynayarak yaşadı.