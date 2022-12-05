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    • Spor
    • 05.12.2022 22:11
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    • 05.12.2022 22:11
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    Brezilya-Güney Kore | CANLI ANLATIM İZLE

    Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren ve bu mutluluğu en son 2002'de yaşayan Brezilya, çeyrek finale çıkmak için bu akşam Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Brezilya-Güney Kore | CANLI

    Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren ve bu mutluluğu en son 2002'de yaşayan Brezilya, çeyrek finale çıkmak için bu akşam Güney Kore ile karşılaşıyor. Eski Fenerbahçeli Kim Min jae'li Kore, H Grubu'nda Uruguay ve Gana'nın önünde, lider Portekiz'in arkasında ikinci tura son maçta çıktı. Uzak Doğu temsilcisi en son 2016'da gruptan çıktı ve bu kupadaki en büyük başarısını, 2002'de yarı final oynayarak yaşadı.



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    G Grubu'nda Brezilya, son maçında Kamerun'a yenilmesine rağmen averajla liderliği ikinci İsviçre'ye kaptırmadı. Sambacılar'da, grupta Sırbistan ile oynanan ilk maçta sakatlanan Neymar ve Danilo, ilk 11'de yer alacak. Güney Amerika temsilcisinde Alex Telles ve Gabriel Jesus, sakatlıkları sebebiyle turnuvayı kapatmışlardı.

    BREZİLYA-GÜNEY KORE 11'LER:
    Brezilya: Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.
    Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su, Kim Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Hwang Inbeom, Jae-Sung, Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son.

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