Luis Enrique'den alkış alan hareket! Yayın gelirlerini çocuk onkolojisi vakfına bağışlayacak

2022 Katar Dünya Kupası birçok hikayeyi içinde barındırıyor. Onlardan biri de İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Luis Enrique ile ilgili. Luis Enrique, Fas ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde alkış alan bir harekete imza attı.

ÇOCUKLARA DOKUNACAK

İnternet üzerinden yayınlar yapan İspanyol teknik adam, gerçekleştirdiği yayınlardan elde edilen gelirleri bir çocuk onkolojisi vakfına bağışlama kararı aldı. Enrique böylece kansere yakalanan çocuklara desteğini bu yolla da sürdürmüş olacak.