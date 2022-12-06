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    • Spor
    • 06.12.2022 11:18
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    • 06.12.2022 11:18
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    Luis Enrique'den alkış alan hareket! Yayın gelirlerini çocuk onkolojisi vakfına bağışlayacak

    2022 Katar Dünya Kupası birçok hikayeyi içinde barındırıyor. Onlardan biri de İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Luis Enrique ile ilgili. Luis Enrique, Fas ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde alkış alan bir harekete imza attı. İspanyol teknik adamın kızı, 2019'da kemik kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. Turnuvanın başladığı günden bu yana internet üzerinden yayınlar yapan Enrique, yayınlardan elde edilen gelirleri bir çocuk onkolojisi vakfına bağışlama kararı aldı.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Luis Enrique’den alkış alan hareket!

    2022 Katar Dünya Kupası birçok hikayeyi içinde barındırıyor. Onlardan biri de İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Luis Enrique ile ilgili. Luis Enrique, Fas ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde alkış alan bir harekete imza attı.

    ÇOCUKLARA DOKUNACAK
    İnternet üzerinden yayınlar yapan İspanyol teknik adam, gerçekleştirdiği yayınlardan elde edilen gelirleri bir çocuk onkolojisi vakfına bağışlama kararı aldı. Enrique böylece kansere yakalanan çocuklara desteğini bu yolla da sürdürmüş olacak.

    YAYINLARA DEVAM ETMEYECEK
    Enrique yayınlara devam edip etmeyeceğine ise "Dünya Kupası'ndan sonra devam etmeyeceğim. Bu yayınlar aslında zenginleştirici bir deneyim ve rahatlamamıza yardımcı oluyor. Ama Dünya Kupası'ndan sonra devam etmeme kararı aldım" sözleriyle açıklık getirdi.

    KIZINI KAYBETTİ
    Hatırlanacağı üzere Almanya ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası kameraların karşısına geçen Enrique, 29 Ağustos 2019'da vefat eden kızı Xana Enrique'yi duygusal şekilde anmıştı. Enrique'nin kızı 29 Ağustos 2019'da 10 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle vefat etmişti.

        NE DEMİŞTİ?
        Luis Enrique, "Önemli bir maçtı ancak aynı zamanda kızımın 13. doğum günüydü. Ailem ve ben bu durumla uzun zamandır doğal olarak yaşamaya çalışıyoruz. 3.5 sene geçti. Kızımız Xana fiziksel olarak yanımızda olmasa da o her gün bizim çok yakınımızda. O her zaman benimle, bizimle, kalbimizde. Onu çok özlüyoruz. O her gün benim yanımda. Kızımı çok seviyorum. Her gün başımıza gelen pek çok şeyde onun o duruma nasıl tepki vereceğini düşünüyoruz. Hayat böyle işliyor. Sadece güzellik ve mutluluğu bulmaya çalışmak değil aynı zamanda bunların üstesinden gelebilmektir hayat" ifadelerini kullanmıştı.

        AMACI ŞAMPİYONLUK
        Luis Enrique, 18 Haziran 2008 tarihinde Pep Guardiola'nın Barcelona'nın başına geçmesiyle 2008-09 sezonu başında Barcelona Atletic ismi verilen FC Barcelona B'nin teknik direktörlüğüne getirildi. İspanyol teknik direktör 20 Haziran 2011'de AS Roma ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

        Julen Lopetegui'nin görevine son verilmesi sonrası takımın başına getirilen Enrique, başarılı bir performans ile hafızlara kazınmıştı. Daha önce kendini kanıtlamış bir teknik direktör olsa da milli takım düzeyinde Enrique'nin büyük bir başarısı bulunmuyor.
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