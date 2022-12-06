Luis Enrique'den alkış alan hareket! Yayın gelirlerini çocuk onkolojisi vakfına bağışlayacak

2022 Katar Dünya Kupası birçok hikayeyi içinde barındırıyor. Onlardan biri de İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Luis Enrique ile ilgili. Luis Enrique, Fas ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde alkış alan bir harekete imza attı.
ÇOCUKLARA DOKUNACAK
İnternet üzerinden yayınlar yapan İspanyol teknik adam, gerçekleştirdiği yayınlardan elde edilen gelirleri bir çocuk onkolojisi vakfına bağışlama kararı aldı. Enrique böylece kansere yakalanan çocuklara desteğini bu yolla da sürdürmüş olacak.
YAYINLARA DEVAM ETMEYECEK
Enrique yayınlara devam edip etmeyeceğine ise "Dünya Kupası'ndan sonra devam etmeyeceğim. Bu yayınlar aslında zenginleştirici bir deneyim ve rahatlamamıza yardımcı oluyor. Ama Dünya Kupası'ndan sonra devam etmeme kararı aldım" sözleriyle açıklık getirdi.
KIZINI KAYBETTİ
Hatırlanacağı üzere Almanya ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası kameraların karşısına geçen Enrique, 29 Ağustos 2019'da vefat eden kızı Xana Enrique'yi duygusal şekilde anmıştı. Enrique'nin kızı 29 Ağustos 2019'da 10 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle vefat etmişti.