Arjantin- Avustralya | CANLI ANLATIM İZLE

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Günün ikinci karşılaşmasında C Grubu'nu lider bitiren Arjantin ile D Grubu'nu ikinci tamamlayan Avustralya, çeyrek finalist olmak için mücadele ediyor. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olacak.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

ARJANTİN: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gomez, Messi, Alvarez

AVUSTRALYA: Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Mooy, Irvine, Baccus, McGree, Duke



