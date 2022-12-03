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    • Spor
    • 03.12.2022 21:47
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    • 03.12.2022 21:47
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    Arjantin- Avustralya | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin ve Avustralya çeyrek final için mücadele edecek. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olacak. Maçı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Arjantin- Avustralya | CANLI

    Dünya Kupası'nda dün tamamlanan grup maçlarının ardından son 16 turuna geçildi.



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    Günün ikinci karşılaşmasında C Grubu'nu lider bitiren Arjantin ile D Grubu'nu ikinci tamamlayan Avustralya, çeyrek finalist olmak için mücadele ediyor. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olacak.

    İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
    ARJANTİN: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gomez, Messi, Alvarez

    AVUSTRALYA: Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Mooy, Irvine, Baccus, McGree, Duke

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