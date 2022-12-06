Hırvat kaleci Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Büyük başarıda Beşiktaş ayrıntısı

57 yaşındaki futbol adamı, 1996-1998 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini korumuş ve performansıyla derin izler bırakmıştı. Mrmic sonrasında ise Beşiktaş'ta kaleci antrenörlüğü yaptı. 2016-2019 yılları arasında Siyah-Beyazlılar'ın kaleci antrenörlüğünü yapan Mrmic, Türkiye ile olan bağlantısını ise hiçbir zaman koparmadı.

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