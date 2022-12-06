Hırvat kaleci Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Büyük başarıda Beşiktaş ayrıntısı

Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, adını çeyrek finale yazdırdı. Hırvatlar, çeyrek finalde Brezilya ile eşleşti. Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic, penaltı vuruşlarında adeta 'Örümcek Adam'a dönüştü.
Japonya'da Takumi Minamino, Kaoru Mitoma ve Maya Yoshida'nın penaltı vuruşlarında kalesinde devleşen Dominik Livakovic, gole izin vermedi. Hırvat kaleci, takımının başarısında başrol oynadı.
Japonya'nın kullandığı 4 penaltının 3'ünü kurtaran Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3. isim oldu. Daha önce yine Hırvatistan kalecisi Danijel Subasic 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka'ya karşı aynı başarıyı tekrarlamıştı. 2006 Dünya Kupası'nda ise Portekiz kalecisi Ricardo, İngiltere karşısında yine 3 penaltı kurtararak tarihe geçmişti.