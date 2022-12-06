Fenerbahçe’nin gündemindeki Aboubakar'dan sürpriz ziyarette transfer sözleri

Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'de transfer gündemine gelen isimlerden biri de Vincent Aboubakar oldu. Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen ve Kamerun halkının gönlünde taht kuran golcü oyuncu Aboubakar, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Aboubakar'ın, eski kulübü Porto'ya ziyaretinin ardında transfer görüşmesi olup olmadığı tartışılırken detaylar ortaya çıktı.