Fenerbahçe’nin gündemindeki Aboubakar'dan sürpriz ziyarette transfer sözleri

Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'de transfer gündemine gelen isimlerden biri de Vincent Aboubakar oldu. Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen ve Kamerun halkının gönlünde taht kuran golcü oyuncu Aboubakar, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Aboubakar'ın, eski kulübü Porto'ya ziyaretinin ardında transfer görüşmesi olup olmadığı tartışılırken detaylar ortaya çıktı.
ABOUBAKAR'DAN PORTO ZİYARETİ
Vincent Aboubakar, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile başarılı bir performans ortaya koydu. Brezilya'ya karşı galibiyet golü de dahil olmak üzere 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Aboubakar, kupada giydiği formayı kendisi için çok özel olan birine armağan etme kararı aldı.
FORMASINI HEDİYE ETTİ
Kamerun'da öne çıkan golcü oyuncu Aboubakar, milli takım formasını FC Porto Başkanı Jorge Nuno Pinto'ya hediye etti. Aboubakar, bir baba olarak gördüğünü açıkladığı Pinto'ya formayı hediye ederken ikiliden konuyla ilgili açıklama da geldi.