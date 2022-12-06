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    • Spor
    • 06.12.2022 13:44
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    • 06.12.2022 13:44
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    Fenerbahçe’nin gündemindeki Aboubakar'dan sürpriz ziyarette transfer sözleri

    Son dakika trasnfer haberleri... Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösteren Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, eski kulübü Porto’ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde olan Aboubakar’ın ziyaretinin ardında transfer görüşmesi olup olmadığı tartışılırken detaylar ortaya çıktı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | F.Bahçe’nin hedefindeki golcüden transfer sözleri

    Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'de transfer gündemine gelen isimlerden biri de Vincent Aboubakar oldu. Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen ve Kamerun halkının gönlünde taht kuran golcü oyuncu Aboubakar, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Aboubakar'ın, eski kulübü Porto'ya ziyaretinin ardında transfer görüşmesi olup olmadığı tartışılırken detaylar ortaya çıktı.

    ABOUBAKAR'DAN PORTO ZİYARETİ
    Vincent Aboubakar, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile başarılı bir performans ortaya koydu. Brezilya'ya karşı galibiyet golü de dahil olmak üzere 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Aboubakar, kupada giydiği formayı kendisi için çok özel olan birine armağan etme kararı aldı.

    FORMASINI HEDİYE ETTİ
    Kamerun'da öne çıkan golcü oyuncu Aboubakar, milli takım formasını FC Porto Başkanı Jorge Nuno Pinto'ya hediye etti. Aboubakar, bir baba olarak gördüğünü açıkladığı Pinto'ya formayı hediye ederken ikiliden konuyla ilgili açıklama da geldi.

        İYİ BİR DİYALOGLARI VAR
        Jorge Nuno Pinto, futbol dışında da dostluk kurduğu ve her zaman hayranı olduğu birinden gelen bir hediyenin kendisi için paha biçilemez bir değeri olduğunu dile getirdi. Pinto da Costa, özel bir müzede bulunan koleksiyonunda birçok Aboubakar forması olduğunu da açıkladı. Golcü oyuncudan gelen bu hediye de yine o koleksiyonda yer alacak.

        "ABOUBAKAR'IN FORMASI ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"
        Aboubakar'dan aldığı hediyenin ardından Jorge Nuno Pinto da Costa, "Bu hediye çok şey ifade ediyor. Aboubakar çok parladığı bir Dünya Kupası'nda giydiği formalardan birini getirmek için zaman ayırdı. Brezilya maçında galibiyet golünü attı. Porto'ya kazandırdığı galibiyetlerin yanı sıra futbol dışında da dostluğumuz hem sürdü. Onun coşkusuna ve futboluna her zaman hayran kaldım. Onun da bana çok saygı duyduğunu biliyorum. Birkaç yıl sonra bana bu formayı vermek için gelmesi paha biçilemez. Koleksiyonumda birçok Aboubakar forması var. Monaco'ya karşı bir Avrupa maçında 2 gol attığı ve sonunda bana verdiği forma da dahil, birçok forması bulunuyor" diye konuştu.

        ABOUBAKAR'DAN ZİYARET SÖZLERİ
        Porto'ya geri dönebileceği iddia edilen Vincent Aboubakar ise "Başkan benim için çok özel bir insan. Bana oğluymuşum gibi davranan, beni ömür boyu onore eden bir insan. Çok özel duygular yaşadığım Porto'da geçirdiğim süre boyunca bana çok destek oldu. Ona formadan başka ne verebilirim bilmiyorum. Buraya gelmek ve ona forma vermek istedim. Geliş sebebim bu" ifadelerini kullandı.

            ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI
            Golcü futbolcu, bu sezon Al Nassr ekibinde 8 maçta 2 gol kaydetti. Geçen sezon 24 maçta 8 gol ve 5 asist üreten Aboubakar, 2014-20 arasında da Porto'da oynamıştı. Aboubakar'ın, kulübü Al Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 30 yaşındaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro değer biçiliyor.

            BEŞİKTAŞ YORUMU
            Son olarak Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Aboubakar, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 15 gol atıp, 5 de asist yapmıştı. 6 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atan futbolcu Beşiktaş ile ilgili ayrılık açıklamasında, "Kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. Fakat Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Bazen durumlar futbolcunun kontrolünden çıkabilir" demişti.

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