2022 Dünya Kupası'nda efsane futbolcu Samuel Eto'dan skandal hareket! YouTuber'ın yüzünü tekmeledi

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan Brezilya - Güney Kore karşılaşmasını takip eden Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, maçtan sonra stat çıkışında kendisini görüntüleyen Cezayirli YouTuber Said Mamouni'ye saldırdı.
ETO'O'DAN CANLI YAYINDA SKANDAL ANLAR
Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Fransız La Opinion, Resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun şok etkisi yaratan Youtuber'a saldırdığı anların görüntülerini paylaştı.
ETO'O'DAN ŞOK ETKİSİ YARATAN TEKME
Efsane futbol figürü Samuel Eto'o, Brezilya - Güney Kore maçından sonra stadyumun çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektirirken bir anda çılgına döndü. Yanına gelen Cezayirli YouTuber Said Mamouni ile diyaloğa giren Eto'o, sinirlerine hakim olamadı.
Eto'o'nun saldırıdan önce Youtuberile yüz yüze geldiği anlar
YouTuber'ın üzerine yürüyen Eto'o, yere düşürdüğü kamerasını almaya çalışan Mamouni'nin yüzüne tekme attı. Sert tekmenin ardından Mamouni yere yığılırken Eto'o bölgeden uzaklaştırıldı.