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    • Spor
    • 06.12.2022 13:04
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    • 06.12.2022 13:25
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    2022 Dünya Kupası'nda efsane futbolcu Samuel Eto'dan skandal hareket! YouTuber'ın yüzünü tekmeledi

    Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda skandal bir olaya imza attı. Dünyaca ünlü eski futbolcu Eto'o, Brezilya - Güney Kore maçından sonra kendisini görüntüleyen Cezayirli YouTuber Said Mamouni’nin yüzüne tekme attı. Eto’o’nun bu saldırısının nedeni henüz netlik kazanmazken o anlar kameralara anbean yansıdı.

    takvim.com.tr
    Samuel Eto’dan skandal! YouTuber’ın yüzünü tekmeledi

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan Brezilya - Güney Kore karşılaşmasını takip eden Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, maçtan sonra stat çıkışında kendisini görüntüleyen Cezayirli YouTuber Said Mamouni'ye saldırdı.

    ETO'O'DAN CANLI YAYINDA SKANDAL ANLAR
    Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Fransız La Opinion, Resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun şok etkisi yaratan Youtuber'a saldırdığı anların görüntülerini paylaştı.

    ETO'O'DAN ŞOK ETKİSİ YARATAN TEKME
    Efsane futbol figürü Samuel Eto'o, Brezilya - Güney Kore maçından sonra stadyumun çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektirirken bir anda çılgına döndü. Yanına gelen Cezayirli YouTuber Said Mamouni ile diyaloğa giren Eto'o, sinirlerine hakim olamadı.


    Eto'o'nun saldırıdan önce Youtuberile yüz yüze geldiği anlar

    YouTuber'ın üzerine yürüyen Eto'o, yere düşürdüğü kamerasını almaya çalışan Mamouni'nin yüzüne tekme attı. Sert tekmenin ardından Mamouni yere yığılırken Eto'o bölgeden uzaklaştırıldı.

        YOUTUBER SON HALİNİ PAYLAŞTI
        Samuel Eto'o'nun Cezayirli Youtuber'a neden saldırdığı henüz netlik kazanmazken Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Samuel Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Eto'o'nun saldırına maruz kalan Said Mamouni ise YouTube kanalından yaptığı açıklamada yüzünün son halini ve kırılan kamerasını gösterdi.

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        Haberler Spor 2022 Dünya Kupası'nda efsane futbolcu Samuel Eto'dan skandal hareket! YouTuber'ın yüzünü tekmeledi
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