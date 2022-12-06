2022 Dünya Kupası'nda efsane futbolcu Samuel Eto'dan skandal hareket! YouTuber'ın yüzünü tekmeledi

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan Brezilya - Güney Kore karşılaşmasını takip eden Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, maçtan sonra stat çıkışında kendisini görüntüleyen Cezayirli YouTuber Said Mamouni'ye saldırdı.

ETO'O'DAN CANLI YAYINDA SKANDAL ANLAR

Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Fransız La Opinion, Resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun şok etkisi yaratan Youtuber'a saldırdığı anların görüntülerini paylaştı.