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    • Spor
    • 04.12.2022 15:13
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    • 04.12.2022 15:13
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    Aboubakar’a FIFA’dan büyük engel! Kırmızı kart haklı mı haksız mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

    Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken Kamerunlu Vincent Aboubakar’ın Brezilya’yı 1-0 yendikleri maçta attığı golün ardından gördüğü kırmızı kart tartışma konusu oldu. Futbolseverler, böyle bir gol sevincinin kırmızı kart gerektiren bir suç olup olmadığını merak ederken TAKVİM, merak edilen sorunun yanıtına ulaştı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Aboubakar’a FIFA’dan büyük engel!

    Beşiktaş'ın eski golcülerinden biri olan Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü attı. Golün ardından ise Aboubakar formasını çıkardı ve korner direğine doğru koşup gol sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

    ABOUBAKAR'IN KARTI HAKSIZ BİR KART MIYDI?
    Maçın 81. dakikasında ilk sarı kartı gören Kamerun'un forveti, 90+3'te ise formasını çıkardığı için kırmızı kart gördü ve Dünya Kupası tarihinde Zinedine Zidane'dan sonra gol attığı maçta kırmızı kart gören ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Ancak; Aboubakar'ın gördüğü bu kartın 'haksız' olduğu yönünde tartışmalar da beraberinde geldi. Futbolseverler, böyle bir gol sevincinin kırmızı kart gerektiren bir suç olup olmadığını merak ederken TAKVİM, merak edilen sorunun yanıtına ulaştı.

    ABOUBAKAR DUYGULARINA YENİK DÜŞTÜ
    Öncelikle futbol otoriteleri, bir Afrika ülkesinin Brezilya'ya karşı galibiyet almasının çok önemli olduğuna ve Aboubakar'ın da böylesine tarihi bir galibiyetin coşkusuna kapıldığına dikkati çekiyor.

        KURALLAR SARI KART DİYOR
        Fakat; kurallara göre formayı çıkarmak sarı kart gerektiriyor. Golden önce Aboubakar, Gabriel Martinelli'ye de tehlikeli bir müdahale ettiği için ikinci sarı kartı gördü. Bilindiği üzere Fransız yıldız Zidane, İtalyan savunmacı Marco Materazzi'ye 2006 Dünya Kupası'nda kafa atarak kırmızı kart görmüştü.


        Fotoğraf: Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi attığı kafa (2006)

        ZAMAN KAYBI VE SİYASİ MESAJLAR ENGELLENİYOR
        2004'ten itibaren FIFA'nın forma konusunda kararı ve duruşu netleşti. Büyük ölçüde zaman kaybını hedeflemek ve aynı zamanda formanın altına bir tişört giyerek herhangi bir siyasi mesajı ya da kişisel bir reklamı engellemek de hedeflerden biri oldu.

        FIFA, 12. MADDEDE AÇIKLADI
        FIFA'nın Oyun Kuralları'ndaki 12. maddesinde gol atıldığında bir oyuncunun gol sevinci yaşamasına izin verilirken, kutlamanın aşırı olmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

        MAKUL KUTLAMADA SORUN YOK
        FIFA, makul kutlamalara izin veriyor. Ancak; zaman kaybına yol açmasına da engel olunması hedefleniyor. Hakemlere de bu tür durumlarda müdahale etmeleri talimatı verildi.

        GOL KUTLAMASI İLE İLGİLİ MADDENİN İÇERİĞİ
        Gol kutlaması esnasında oyuncular sevinebilirler. Ancak; kutlama aşırı olmamalı. Bir golü kutlamak için oyun alanını terk etmek ihtar gerektiren bir ihlal değil. Ama oyuncular mümkün olan en kısa sürede geri dönmeli. Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda gol geçersiz olsa bile sarı kart görüyor. İşte o durumlar:

        * Sahadaki panoların, çitlerin üstüne tırmanmak veya seyircilere yaklaşmak. Emniyet veya güvenlik sorunlarına neden olan bir tavır sergilemek.

        *Kışkırtıcı ya da alaycı bir şekilde davranmak

        * Başı veya yüzü bir maske veya benzeri bir şeyle örtmek

        * Formayı çıkarmak veya forma ile başını örtmek

        TEORİ VE PRATİK FARKI…
        FIFA tarafından düzenlemeler bu şekilde olsa da sporda (hayatta da olduğu gibi) kurallar ve düzenlemeler bazen gölgede kalabiliyor.

            BALOTELLI, 'NEDEN HEP BEN?' MESAJI VERMİŞTİ
            Örnek olarak; ülkemizde geride bıraktığımız sezon Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Manchester City takımının oyuncusuyken 2011 yılında Manchester United derbisinde gol attıktan sonra formasını çıkarmıştı. Balotelli'nin formasını çıkardığında, "Neden hep ben?" ifadesi dikkati çekmişti. Balotelli daha sonra bir röportajında, saha içi ve saha dışı olaylarla haksız yere hedef alındığını söylemişti.

            RONALDO DA KART GÖRDÜ
            Öte yandan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi futbolda ikon olan yıldızlar da benzer şeyleri yaptı. Ronaldo, 2014'te Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyetinde forma çıkardığı için sarı kart görmüştü.

            KADINLARDA DURUM NASILDI?
            İngiltere Kadın Milli Takımı'nın formasını giyen Chloe Kelly, Kadınlar Euro 2022 finalinde Almanya'ya karşı galibiyet golüne imza atmıştı. O da formasız kutlama sonrası hakem tarafından cezalandırıldı. Hatta Kelly'nin bu kutlaması, Amerikalı defans oyuncusu Brandi Chastain'in 1999'da Çin'e penaltı attığı kutlama ile de karşılaştırılmıştı.

            FIFA, gol sevinçleri konusunda kararlılığına devam edeceği mesajını uluslararası organizasyonlarda da geride bıraktığımız dönemlerde vermesiyle dikkati çekmişti.

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            Koza Altın
            Haberler Spor Aboubakar’a FIFA’dan büyük engel! Kırmızı kart haklı mı haksız mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
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