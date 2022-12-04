Aboubakar’a FIFA’dan büyük engel! Kırmızı kart haklı mı haksız mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

MAKUL KUTLAMADA SORUN YOK

FIFA, makul kutlamalara izin veriyor. Ancak; zaman kaybına yol açmasına da engel olunması hedefleniyor. Hakemlere de bu tür durumlarda müdahale etmeleri talimatı verildi.

GOL KUTLAMASI İLE İLGİLİ MADDENİN İÇERİĞİ

Gol kutlaması esnasında oyuncular sevinebilirler. Ancak; kutlama aşırı olmamalı. Bir golü kutlamak için oyun alanını terk etmek ihtar gerektiren bir ihlal değil. Ama oyuncular mümkün olan en kısa sürede geri dönmeli. Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda gol geçersiz olsa bile sarı kart görüyor. İşte o durumlar:

* Sahadaki panoların, çitlerin üstüne tırmanmak veya seyircilere yaklaşmak. Emniyet veya güvenlik sorunlarına neden olan bir tavır sergilemek.

*Kışkırtıcı ya da alaycı bir şekilde davranmak

* Başı veya yüzü bir maske veya benzeri bir şeyle örtmek

* Formayı çıkarmak veya forma ile başını örtmek

TEORİ VE PRATİK FARKI…

FIFA tarafından düzenlemeler bu şekilde olsa da sporda (hayatta da olduğu gibi) kurallar ve düzenlemeler bazen gölgede kalabiliyor.