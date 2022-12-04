Aboubakar’a FIFA’dan büyük engel! Kırmızı kart haklı mı haksız mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Beşiktaş'ın eski golcülerinden biri olan Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü attı. Golün ardından ise Aboubakar formasını çıkardı ve korner direğine doğru koşup gol sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.
ABOUBAKAR'IN KARTI HAKSIZ BİR KART MIYDI?
Maçın 81. dakikasında ilk sarı kartı gören Kamerun'un forveti, 90+3'te ise formasını çıkardığı için kırmızı kart gördü ve Dünya Kupası tarihinde Zinedine Zidane'dan sonra gol attığı maçta kırmızı kart gören ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Ancak; Aboubakar'ın gördüğü bu kartın 'haksız' olduğu yönünde tartışmalar da beraberinde geldi. Futbolseverler, böyle bir gol sevincinin kırmızı kart gerektiren bir suç olup olmadığını merak ederken TAKVİM, merak edilen sorunun yanıtına ulaştı.
ABOUBAKAR DUYGULARINA YENİK DÜŞTÜ
Öncelikle futbol otoriteleri, bir Afrika ülkesinin Brezilya'ya karşı galibiyet almasının çok önemli olduğuna ve Aboubakar'ın da böylesine tarihi bir galibiyetin coşkusuna kapıldığına dikkati çekiyor.