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    Büyük hedef Aboubakar! Fenerbahçe tüm imkanlarını seferber etti

    Pedro’nun ağır sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe, hemen harekete geçti. İtalyan basını, “Bir Türk kulübü Aboubakar’ın durumunu araştırıyor. Bu takım büyük ihtimalle Fenerbahçe” ifadesini kullandı.

    Büyük hedef Aboubakar

    Joao Pedro'un sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor mevkine takviye yapmaya hazırlanıyor.



    İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile bir Türk takımı ciddi bir şekilde ilgileniyor ve durumunu araştırıyor. Aynı haber kaynakları bu Türk takımın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe olduğunu da ifade etti. Vincent Aboubakar yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.



    PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
    Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Aboubakar'ı, Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte alma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilen Aboubakar için en ciddi sorun aldığı yüksek ücret. Ancak bu durumun biraz Aboubakar'ın fedakarlığı biraz da başarı bonuslarıyla aşılmaya çalışılacağı belirtiliyor.



        Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla boy gösteren Aboubakar 3 maçta 2 gole imza atarken son olarak Brezilya'yı 1-0 mağlup ettikleri maçta da takımının ve maçın tek golünü atmıştı. Ancak bu galibiyet Kamerun'u elenmekten kurtaramamıştı. Brezilya bu yenilgiyle tarihinde ilk kez bir Afrika ülkesine mağlup olmuştu.



        YENİDEN GÜNDEMDE
        Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, Dünya Kupası'ndaki performansıyla da göz doldurdu. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Kamerunlu santrfor için Fenerbahçe hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçmiş durumda. Aboubakar yaz transfer döneminde de gündeme gelmişti.

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        Koza Altın
        Haberler Spor Büyük hedef Aboubakar! Fenerbahçe tüm imkanlarını seferber etti
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