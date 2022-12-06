Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.12.2022 16:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2022 16:45
    ABONE OL

    A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri maçlarının yerleri belli oldu

    A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı.

    AJANSLAR
    Milli Takım’ın maç programı belli oldu

    A Milli Takım'ın, EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı müsabakaların yerleri duyuruldu.

    İLK SINAV ERMENİSTAN'DA
    Milliler, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Bu mücadele, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

    HIRVATLARI KONUK EDECEĞİZ
    Ay-yıldızlılar, 28 Mart Salı günü gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı, Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak belirlendi.

    Türkiye'nin 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki maç programı şu şekilde;

    25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

    28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

    16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

    19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

    08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

    12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

    15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

    21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstiklal’e hain saldırıda yeni bilgi! Bakan Soylu açıkladı
    Haberler Spor A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri maçlarının yerleri belli oldu
        SON DAKİKA