A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri maçlarının yerleri belli oldu

A Milli Takım'ın, EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı müsabakaların yerleri duyuruldu.
İLK SINAV ERMENİSTAN'DA
Milliler, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Bu mücadele, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.
HIRVATLARI KONUK EDECEĞİZ
Ay-yıldızlılar, 28 Mart Salı günü gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı, Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak belirlendi.
Türkiye'nin 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki maç programı şu şekilde;
25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye
28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan
16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye
19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye