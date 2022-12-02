Takvim.com.tr yazmıştı: Yunus Akgün’de mutlu son

Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi artık son buluyor. Son günlerde genç yıldız ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Galatasaraylı yıldız yeni sözleşme için Sarı-Kırmızılılarla anlaşmaya vardı.

9 MİLYON LİRA KAZANACAK

Takvim.com.tr yaklaşık 20 gün önce yaptığı haberde, Yunus Akgün ile ilgili olarak "Kriz yok imza var" ifadelerini kullanarak genç yıldızın Galatasaray'da kalacağını belirtmişti.