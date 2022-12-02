Takvim.com.tr yazmıştı: Yunus Akgün’de mutlu son

Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi artık son buluyor. Son günlerde genç yıldız ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Galatasaraylı yıldız yeni sözleşme için Sarı-Kırmızılılarla anlaşmaya vardı.
9 MİLYON LİRA KAZANACAK
Takvim.com.tr yaklaşık 20 gün önce yaptığı haberde, Yunus Akgün ile ilgili olarak "Kriz yok imza var" ifadelerini kullanarak genç yıldızın Galatasaray'da kalacağını belirtmişti.
Galatasaray'ın Yunus Akgün ile yaptığı son görüşmede anlaşma sağladığı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi. Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan yıllık 9 milyon lira kazanması bekleniyor.
Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile yaptığımız sözleşme görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Sözleşmenin detay belirleme kısmına geçtik. Kısa süre içinde iş olumlu yönde nihayete kavuşacaktır" dedi.