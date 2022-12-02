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    • Spor
    • 02.12.2022 13:57
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    • 02.12.2022 13:57
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    Takvim.com.tr yazmıştı: Yunus Akgün’de mutlu son

    Galatasaray'da uzun süredir gündemi meşgul eden Yunus Akgün'ün sözleşmesi bilmecesinde düğüm çözülüyor. Anlaşma zemininden uzaklaşıldığı yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Takvim.com.tr yaklaşık 20 gün önce yaptığı, “Kriz yok imza var” haberiyle genç oyuncunun sözleşmesinin uzatılacağını okuyucularına duyurmuştu. Yapılan son görüşmede anlaşmaya varıldığı ve Yunus akgün'ün kısa sürede yeni sözleşmeyi imzalanacağı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Yunus Akgün’de mutlu son

    Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi artık son buluyor. Son günlerde genç yıldız ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Galatasaraylı yıldız yeni sözleşme için Sarı-Kırmızılılarla anlaşmaya vardı.

    9 MİLYON LİRA KAZANACAK
    Takvim.com.tr yaklaşık 20 gün önce yaptığı haberde, Yunus Akgün ile ilgili olarak "Kriz yok imza var" ifadelerini kullanarak genç yıldızın Galatasaray'da kalacağını belirtmişti.

    Galatasaray'ın Yunus Akgün ile yaptığı son görüşmede anlaşma sağladığı ve yakın zamanda imzaların atılacağı öğrenildi. Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan yıllık 9 milyon lira kazanması bekleniyor.

    Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile yaptığımız sözleşme görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Sözleşmenin detay belirleme kısmına geçtik. Kısa süre içinde iş olumlu yönde nihayete kavuşacaktır" dedi.

        ADANA DEMİRSPOR'DA PARLADI
        22 yaşındaki yıldız oyuncu, 2018 yılında Sarı-Kırmızılılar'ın A takımına yükselmiş ve sonrasında Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Genç yetenek özellikle geçen sezon Güney ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 38 maçta 9 gol ve 17 asistle muhteşem bir performans sergiledi. Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Yunus, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı.

        1 ASİST ÜRETEBİLDİ
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un son maçlarda görev vermediği Yunus Akgün, Süper Lig'de 10 maçta görev aldı ve 1 asist üretebildi. 8.5 milyon Euro piyasa değeri olan Yunus Akgün, bu sezon ligde sadece 4 maçta 90 dakika sahada kaldı.
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            Haberler Spor Takvim.com.tr yazmıştı: Yunus Akgün’de mutlu son
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