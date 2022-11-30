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    Omar Campos için yüksekten uçtu! Galatasaray Meksikalı sol bek için ilk teklifini yaptı

    Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki Omar Campos için kulübüne 2.5 milyon Euro teklif etti... Santos Laguna ise 5 milyon Euro istedi... İşte tüm detaylar...

    Campos için yüksekten uçtu

    Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında Hollandalı sol kanat oyuncusu Van Aanholt ile yolları ayırması beklenen Cimbom'da gündeme birçok isim geldi...



    Galatasaray Yönetimi'nin transferi için uğraş verdiği bir diğer isim de Omar Campos... 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Meksika kulübüne teklif yapan Aslan ummadığı bir cevapla karşılaştı.



    Galatasaray, Omar Campos için 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Meksika kulübü Santos Laguna ise 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray Yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk farkı azaltmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu sezon 19 maçta görev alan Campos, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.



        ADAYLAR ÇOĞALIYOR
        Genç sol kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Omar Campos için Galatasaray'ın dışında Fransız Ligi ekiplerinin de ilgisi olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi. Galatasaray'da sol kanat adayları arasında Sao Paulo forması giyen Brezilyalı sol bek Welington, Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen ve Monacolu Ismail Jakobs yer alıyor.



        HIZINA YETİŞİLMİYOR!
        Meksikalı yıldız futbolcu Omar Campos, sol kanadı oldukça verimli kullanıyor. Genç yeteneğin en önemli özelliği hızlı bir oyuncu oluşu...

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        Haberler Spor Omar Campos için yüksekten uçtu! Galatasaray Meksikalı sol bek için ilk teklifini yaptı
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