Omar Campos için yüksekten uçtu! Galatasaray Meksikalı sol bek için ilk teklifini yaptı





Galatasaray, Omar Campos için 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Meksika kulübü Santos Laguna ise 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray Yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk farkı azaltmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu sezon 19 maçta görev alan Campos, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.