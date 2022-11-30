Omar Campos için yüksekten uçtu! Galatasaray Meksikalı sol bek için ilk teklifini yaptı

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında Hollandalı sol kanat oyuncusu Van Aanholt ile yolları ayırması beklenen Cimbom'da gündeme birçok isim geldi...
Galatasaray Yönetimi'nin transferi için uğraş verdiği bir diğer isim de Omar Campos... 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Meksika kulübüne teklif yapan Aslan ummadığı bir cevapla karşılaştı.
Galatasaray, Omar Campos için 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Meksika kulübü Santos Laguna ise 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray Yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk farkı azaltmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu sezon 19 maçta görev alan Campos, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.