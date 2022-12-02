Üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan Almanya'da manşetler patladı: "Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa"

Alman medyası, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi manşetlerine taşıdı. Bild gazetesi "Utanç verici çıkış" başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi.
Dört kez Dünya Şampiyonu, üç kez Avrupa Şampiyonu olan Almanya'nın acı gerçekle yüzleştiğine işaret edilerek, 2018'in ardından 2022'de de gruptan çıkılamadığına dikkat çekildi.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu" başlığıyla verdiği haberde, "2014'teki Dünya Kupası şampiyonluğundan bu yana işler kötüye gitti. Dünyanın zirvesine dönüş milli takım için sadece bir illüzyon. Katar'daki Dünya Kupası fiyaskosunun ardından birçok soru ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.