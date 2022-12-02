Üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan Almanya'da manşetler patladı: "Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa"



2022 Dünya Kupası Katar'da tüm hızıyla devam etti. Turnuvada karşılaşmalar kadar protestolar da dikkat çekti. E Grubu'nun ikinci haftasında Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi. Bu sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Bazı futbolseverler, bir elleriyle ağızlarını kapatıp diğer ellerinde Mesut Özil görselleri taşıyarak Almanya'yı protesto etti. Dakikalarda süren protestoda, Alman Milli Takım oyuncuları buz kesti.

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