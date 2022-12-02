Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.12.2022 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2022 15:40
    ABONE OL

    Üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan Almanya'da manşetler patladı: "Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa"

    Son dakika haberi! Dünya Kupası'nın favorilerinden Almanya'nın gruptan çıkamaması, ülke medyasında geniş yer aldı. 2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya'nın, üst üste ikinci kez gruplarda elenmesiyle ilgili ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild "Utanç verici çıkış" başlığını kullandı. 2018 Dünya Kupası'nda da benzer şekilde gruplardan çıkamayarak elenen Almanya'da milli takım forması giyen Mesut Özil ırkçı eleştirilere maruz kalmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Almanya’da manşetler patladı: Bu bir fiyasko

    Alman medyası, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi manşetlerine taşıdı. Bild gazetesi "Utanç verici çıkış" başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi.

    Dört kez Dünya Şampiyonu, üç kez Avrupa Şampiyonu olan Almanya'nın acı gerçekle yüzleştiğine işaret edilerek, 2018'in ardından 2022'de de gruptan çıkılamadığına dikkat çekildi.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu" başlığıyla verdiği haberde, "2014'teki Dünya Kupası şampiyonluğundan bu yana işler kötüye gitti. Dünyanın zirvesine dönüş milli takım için sadece bir illüzyon. Katar'daki Dünya Kupası fiyaskosunun ardından birçok soru ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

        Tagesschau internet sitesi de "Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa" başlığını kullandı. Sitenin haberinde, 2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya'nın, üst üste ikinci kez gruplarda elendiği ifade edilerek, sekiz yılda dünya şampiyonundan sorunlu çocuğa düşüşün nedenleri ve rakamları okuyuculara aktarıldı.

        B.Z gazetesi de "Lanet felaket" başlığını manşetine taşıdı. Gazete haberinde tüm bu yaşananların sorumluları olarak federasyon, teknik direktör ve milli takım oyuncularını gösterdi.

        Süddeutsche Zeitung ise haberinde, "Büyük karmaşaya uyan sonuç" başlığını kullandı. Haberde Almanya Milli Takımı'nın hataları irdelendi ve bu kötü sonucun teknik direktör Hansi Flick'in geleceğinin sorgulanmasına yol açabileceği ifade edildi.

        Eski milli futbolcu Holger Badstuber ise Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk turda elenmesine çok sert eleştirilerle yöneltti. "Stuber eurosport" adlı internet sitesi için yazdığı köşe yazısında Badstuber, "Bu bir fiyasko. Zayıf, utanç verici, değersiz, hayal kırıklığı." ifadelerine yer verdi.

            2018'DE ÖZİL IRKÇI ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI
            2018 Dünya Kupası'nda da benzer şekilde gruplardan çıkamayarak elenen Almanya'da milli takım forması giyen Mesut Özil ırkçı eleştirilere maruz kalmıştı.

            MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI
            Aynı tarihlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da verdiği fotoğraf sebebiyle Alman taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki alan Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı almıştı.


            2022 Dünya Kupası Katar'da tüm hızıyla devam etti. Turnuvada karşılaşmalar kadar protestolar da dikkat çekti. E Grubu'nun ikinci haftasında Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi. Bu sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Bazı futbolseverler, bir elleriyle ağızlarını kapatıp diğer ellerinde Mesut Özil görselleri taşıyarak Almanya'yı protesto etti. Dakikalarda süren protestoda, Alman Milli Takım oyuncuları buz kesti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İhracatta yeni rekor! Bakan Muş rakamları açıkladı
            Haberler Spor Üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan Almanya'da manşetler patladı: "Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa"
                SON DAKİKA