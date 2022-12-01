Son dakika Galatasaray haberleri... Takvim yazdı Boey haberi Fransa’da gündem oldu!
Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey, Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'un transfer kıskacında bulunuyor. TAKVİM'in günler öncesinden okuyucularına duyurduğu haber, yurt dışında da gündem oldu. Fransız basını, Lyon'un Boey için yaptığı teklifi manşetlerine taşıdı.
01.12.2022 14:52 - Son Güncelleme: 01.12.2022 15:04
Milli aradan sonra güçlü bir şekilde dönüş yapmak isteyen Lyon, Galatasaray'da forma giyen ve teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan sağ bek oyuncusu Boey'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
8 MİLYON EURO REDDEDİLDİ
Yaz transfer döneminde de Lyon'un gündemine gelen futbolcu için Fransızlar, "Galatasaraylı oyuncu, Malo Gusto'nun yerini alırsa adını tüm Avrupa'da duyuracak.
Galatasaray yönetimi bu teklifi reddetti" ifadelerini kullanarak TAKVİM gazetesinin günler önceki haberini okuyucularıyla paylaştı.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Öte yandan futbolcunun market değerinin 6.5 milyon euro olduğu ve Galatasaray ile sözleşmesinin de Haziran 2025 tarihine kadar devam ettiği hatırlatıldı.