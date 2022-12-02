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    • 02.12.2022 11:59
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    • 02.12.2022 12:42
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    Mauro Icardi elden kaçıyor mu? Galatasaray'ın yıldızıyla ilgili İtalya'dan flaş iddia

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili yeni transfer iddiaları geldi. Roma'nın golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Icardi elden kaçıyor mu?

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Serie A devi Roma'nın golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

    ICARDI, ROMA'NIN LİSTESİNDE
    İtalyan basınından Roma Today'de yer alan habere göre; şampiyonluk yarışından uzak kalan ve forvet transferi için çalışmalar yapan Roma, İngiliz ekibi Crystal Palace'ta görev yapan golcü oyuncu Zaha'yı devre arasında renklerine bağlamayı düşünüyor.

    MOURINHO TRANSFERİNİ İSTİYOR
    Ancak; kadrodaki golcülerin performansından memnun olmayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ise oyun planına en verimli olacağını düşündüğü 29 yaşındaki golcü Mauro Icardi'nin transferini yönetimden istediği ifade edildi.

        INTER VE ATLETICO İLE DE ANILDI
        Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin adı yakın dönemde bir başka Serie A devi Inter ve İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid ile de anılmıştı.

        GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
        Süper Lig'de şu ana kadar 6 karşılaşmada 460 dakika süre alan Mauro Icardi, 4 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Fırsat transferi olarak görülen Icardi, Dünya Kupası sebebiyle verilen aradan önce 3 gol 2 asist üretmiş ve Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle taraftarların gönlünü kazanmıştı.

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        MALİYETİ NE KADAR?
        Arjantinli golcü Mauro Icardi bu sezon toplamda 6 milyon 750 bin euro gelir elde edecek. Paris Saint Germain, Icardi'ye 6 milyon euro ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar ise Tangocu için 750 bin euro ödeme yapacak.

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