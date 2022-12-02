Mauro Icardi elden kaçıyor mu? Galatasaray'ın yıldızıyla ilgili İtalya'dan flaş iddia

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Serie A devi Roma'nın golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
ICARDI, ROMA'NIN LİSTESİNDE
İtalyan basınından Roma Today'de yer alan habere göre; şampiyonluk yarışından uzak kalan ve forvet transferi için çalışmalar yapan Roma, İngiliz ekibi Crystal Palace'ta görev yapan golcü oyuncu Zaha'yı devre arasında renklerine bağlamayı düşünüyor.
MOURINHO TRANSFERİNİ İSTİYOR
Ancak; kadrodaki golcülerin performansından memnun olmayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ise oyun planına en verimli olacağını düşündüğü 29 yaşındaki golcü Mauro Icardi'nin transferini yönetimden istediği ifade edildi.