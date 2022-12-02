Mauro Icardi elden kaçıyor mu? Galatasaray'ın yıldızıyla ilgili İtalya'dan flaş iddia

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MALİYETİ NE KADAR?

Arjantinli golcü Mauro Icardi bu sezon toplamda 6 milyon 750 bin euro gelir elde edecek. Paris Saint Germain, Icardi'ye 6 milyon euro ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar ise Tangocu için 750 bin euro ödeme yapacak.