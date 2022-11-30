Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19'u tutuklandı
Hafta sonu Göztepe ile Altay arasında oynanan Spor Toto 1. Lig müsabakası olaylar nedeniyle yarım kalmıştı. İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis bombası ve işaret fişeğini stada çantasında soktuğu tespit edilen ambulans şoförü Anıl Gügercin'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. Gügercin'in bir paylaşımında "Sarı kırmızı giyen herkes ölecek" yazdığı görüldü. Gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edilirken, işaret fişeğini ateşleyen şüphelinin de ilk ifadesi ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 28 kişiden 19'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
30.11.2022 08:33 - Son Güncelleme: 30.11.2022 20:31
690 Altay taraftarı, olaylardan 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan güvenlik bir şekilde tahliye edildi.
O FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup misafir takım tuvaletine bırakan özel ambulans şoförü Anıl Gügercin (25) ile ilgili çok çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.