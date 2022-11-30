Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19’u tutuklandı

O FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup misafir takım tuvaletine bırakan özel ambulans şoförü Anıl Gügercin (25) ile ilgili çok çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.