Vav TV İzle
Haberler Yaşam Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19'u tutuklandı

Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19'u tutuklandı

Hafta sonu Göztepe ile Altay arasında oynanan Spor Toto 1. Lig müsabakası olaylar nedeniyle yarım kalmıştı. İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis bombası ve işaret fişeğini stada çantasında soktuğu tespit edilen ambulans şoförü Anıl Gügercin'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. Gügercin'in bir paylaşımında "Sarı kırmızı giyen herkes ölecek" yazdığı görüldü. Gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edilirken, işaret fişeğini ateşleyen şüphelinin de ilk ifadesi ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 28 kişiden 19'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
30.11.2022 08:33 - Son Güncelleme: 30.11.2022 20:31
Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19’u tutuklandı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19’u tutuklandı

Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Sahaya inen bir Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aygün ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19’u tutuklandı

690 Altay taraftarı, olaylardan 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan güvenlik bir şekilde tahliye edildi.

Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19’u tutuklandı

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Nihat Aygün, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göztepe-Altay maçında fişeği atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 28 kişiden 19’u tutuklandı

O FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup misafir takım tuvaletine bırakan özel ambulans şoförü Anıl Gügercin (25) ile ilgili çok çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

SON DAKİKA