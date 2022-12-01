CANLI | Kanada - Fas maçı CANLI anlatım İZLE

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kanada ve Fas karşı karşıya geliyor.
Kanada, ilk maçında Belçika'ya 1-0 mağlup olmuş, 2. maçında Hırvatistan'a 4-1 mağlup olmuştu.
Fas ise ilk maçta Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmış, Belçika'yı 2-0 mağlup etmişti.
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İLK 11'LER
Kanada: Borjan; Johnston, Adekugbe, Miller, Vitoria, Hoilett; Buchanan, Kaye, Larin, Davies; Osorio
Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Sabiri; Boufal, En-Neysri, Ziyech