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    • Spor
    • 01.12.2022 18:35
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    • 01.12.2022 18:35
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    CANLI | Kanada - Fas maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda son grup maçları oynanıyor. F Grubu'nda Kanada ile Fas karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kanada - Fas

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kanada ve Fas karşı karşıya geliyor.

    Kanada, ilk maçında Belçika'ya 1-0 mağlup olmuş, 2. maçında Hırvatistan'a 4-1 mağlup olmuştu.

    Fas ise ilk maçta Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmış, Belçika'yı 2-0 mağlup etmişti.



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    İLK 11'LER
    Kanada:     Borjan; Johnston, Adekugbe, Miller, Vitoria, Hoilett; Buchanan, Kaye, Larin, Davies; Osorio
    Fas: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Sabiri; Boufal, En-Neysri, Ziyech

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