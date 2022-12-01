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    • Spor
    • 01.12.2022 15:52
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    • 01.12.2022 15:52
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer kararı! Yalnızca o bölgeye... | Beşiktaş son dakika transfer haberleri

    Devre arası transfer dönemi adına hazırlıklara erkenden başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbol Plus ekranlarında Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtlayan Sercan Dikme, siyah-beyazlı ekibin transfer gündemine dair gelişmeleri aktardı.

    Ahmet Nur Çebi’den transfer kararı! Yalnızca o bölgeye...

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin transfer kararını açıklayan Dikme, "Dün başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekteydik. Orada kendisi ile bir sohbet etme şansımız oldu. Aslında başkan da doğruladı biraz bunu, net ifadeyle söyleyeyim; Beşiktaş'ın bu devre arasını çok büyük bir ihtimal tek transfer yaparak (sol bek) tamamlayacağını düşünüyorum. Masuaku ile yollar ayrılabilir demiştim çok tepki gösterilmişti. Şimdi sol bekte değişim olacağı her yerde yazılıyor. Masuaku 12-13 maç daha oynarsa Beşiktaş bonservisini almak zorunda kalacak 2.3 milyon euro gibi bir rakama. Kalsa bile takımda oynama ihtimali düşük hoca takımda düşünmediği için." ifadelerini kullandı.

    İşte Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilerin tamamı...

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    Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer kararı! Yalnızca o bölgeye... | Beşiktaş son dakika transfer haberleri
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