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    • Spor
    • 01.12.2022 10:48
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    • 01.12.2022 11:00
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    İtalya’dan Galatasaray’a transfer kancası: Kerem Aktürkoğlu elden gidiyor!

    Son dakika transfer haberleri… Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu elden gidiyor. Premier Lig hedefi olan Sarı-Kırmızılıların genç golcüsüne İtalya Ligi’nden talip çıktı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | İtalya’dan Galatasaray’a transfer kancası

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Aktürkoğlu'na İtalya Ligi'nden talipli çıktı.

    SCOUT EKİPLERİ TAKİPTE
    İtalya'dan AreaNapoli'de yer alan habere göre; Avrupa pazarını ve Spor Toto Süper Lig'i yakından takip eden scout ekiplerinin listesinde son yıllarda adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu da var.

    NAPOLI TRANSFER ETMEK İSTİYOR
    Galatasaray forması giyen Dries Mertens'in 9 yıl oynadığı Napoli de Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için listeye alan kulüplerden biri durumunda.

    'TEKNİK VE POTANSİYELİ UYUMLU'
    Söz konusu haberde; Kerem Aktürkoğlu'nun teknik ve potansiyel açıdan Napoli'ye çok uyumlu bir oyuncu olacağı vurgusu yapıldı.

    AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
    Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 1 yıl önce sözleşmesini yenilemişti. Premier Lig hedefi olan Kerem Aktürkoğlu'nun uzun vadede Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği biliniyor.

    BEDELİ 15 MİLYON EURO
    Bu arada Çizme basınındaki haberde Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilmesi için Napoli'nin 15 milyon euro gibi bir bedeli kasasından çıkarmak zorunda olduğu da hatırlatıldı.

        ELMAS'I DA ALMIŞLARDI
        Hatırlanacağı üzere Napoli, Eljif Elmas'ı Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservisin yanı sıra 1.5 milyon euro da bonuslar karşılığında renklerine bağlamıştı. Elmas'ın bir sonraki satışından da 1.5 milyon euro payın Fenerbahçe'ye verileceği borsaya bildirilmişti.


        Fotoğraf: Fenerbahçe'den NApoli'ye transfer olan Eljif Elmas

        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Napoli'nin Türkiye'den yeni hedefi Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 15 maçta 6 gol attı. Kerem AKtürkoğlu, Galatasaray'dan önce 24 Erzincanspor, Karacabey Belediye ve Bodrumspor takımlarında oynamıştı.

        SÖZLEŞME DURUMU
        24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Kerem Aktürkoğlu sol açık, sağ açık ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

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