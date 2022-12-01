İtalya’dan Galatasaray’a transfer kancası: Kerem Aktürkoğlu elden gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Aktürkoğlu'na İtalya Ligi'nden talipli çıktı.

SCOUT EKİPLERİ TAKİPTE

İtalya'dan AreaNapoli'de yer alan habere göre; Avrupa pazarını ve Spor Toto Süper Lig'i yakından takip eden scout ekiplerinin listesinde son yıllarda adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu da var.