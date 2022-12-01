İtalya’dan Galatasaray’a transfer kancası: Kerem Aktürkoğlu elden gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Aktürkoğlu'na İtalya Ligi'nden talipli çıktı.
SCOUT EKİPLERİ TAKİPTE
İtalya'dan AreaNapoli'de yer alan habere göre; Avrupa pazarını ve Spor Toto Süper Lig'i yakından takip eden scout ekiplerinin listesinde son yıllarda adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu da var.
NAPOLI TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Galatasaray forması giyen Dries Mertens'in 9 yıl oynadığı Napoli de Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için listeye alan kulüplerden biri durumunda.
'TEKNİK VE POTANSİYELİ UYUMLU'
Söz konusu haberde; Kerem Aktürkoğlu'nun teknik ve potansiyel açıdan Napoli'ye çok uyumlu bir oyuncu olacağı vurgusu yapıldı.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 1 yıl önce sözleşmesini yenilemişti. Premier Lig hedefi olan Kerem Aktürkoğlu'nun uzun vadede Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği biliniyor.
BEDELİ 15 MİLYON EURO
Bu arada Çizme basınındaki haberde Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilmesi için Napoli'nin 15 milyon euro gibi bir bedeli kasasından çıkarmak zorunda olduğu da hatırlatıldı.