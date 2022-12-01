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    • Spor
    • 01.12.2022 09:58
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    • 01.12.2022 10:14
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    Tarih tekerrür edecek mi? Lionel Messi'nin penaltı kaçırması belki de kupanın işareti! Maradona da kaçırmıştı

    Tarih tekerrür edecek mi? Arjantin'in dün Polonya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Lionel Messi penaltı kaçırdı. Lionel Messi'nin penaltı kaçırması futbolsevelere geçmişi hatırlattı. Tangocular, 1978 ve 1986'da kupayı kazandığı yollarda grubunda oynadığı üçüncü maçlarda penaltı kaçırmıştı. Penaltıyı kaçıran isimlerden biri de Diego Armando Maradona'ydı...

    Muhammed Güneroğlu
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Tarih tekerrür edecek mi?

    Dünya Kupası C Grubu son maçında Arjantin, Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna adını lider olarak yazdırdı.

    LİONEL MESSİ PENALTI KAÇIRDI
    Karşılaşmanın 39. dakikasında Lionel Messi, penaltı atışından faydalanamadı. Tangocular, maçı ise ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı.

    Dünya Kupası'nı daha önce iki kez müzesine götüren Arjantin'de bu olay üçüncü kez gerçekleşti.

    TARİH TEKERRÜR EDECEK Mİ?
    Tangocular, 1978 ve 1986'da kupayı kazandığı yollarda grubunda oynadığı üçüncü maçlarda penaltı kaçırmıştı.

    1978 yolunda takımın en büyük yıldızı Mario Kempes takımının 1-0 kaybettiği Italya maçında penaltı atışından faydalanamadı.

        DİEGO ARMANDO MARADONA DA KAÇIRMIŞTI
        1986'da ise bu kez Arjantin tarihinin mihenk taşı Diego Armando Maradona, gruptaki üçüncü maçta penaltıdan yararlanamadı. Mavi-beyazlılar o dönem Bulgaristan'ı 2-0 yenerken gruptan lider çıkmıştı.

        Ve dün gece Messi, penaltı atışından faydalanamadı. Arjantinli taraftarlar, bu maçları hatırlatarak kupayı tekrar kazanmanın hayallerini kurmaya başladı. Grubun son maçında Arjantin, Polonya'yı 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

        Sıradaki rakip Avustralya olacak. Bakalım Messi ve arkadaşları kupaya uzanabilecek mi?
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