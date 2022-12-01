Tarih tekerrür edecek mi? Lionel Messi'nin penaltı kaçırması belki de kupanın işareti! Maradona da kaçırmıştı

Dünya Kupası C Grubu son maçında Arjantin, Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna adını lider olarak yazdırdı.
LİONEL MESSİ PENALTI KAÇIRDI
Karşılaşmanın 39. dakikasında Lionel Messi, penaltı atışından faydalanamadı. Tangocular, maçı ise ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı.
Dünya Kupası'nı daha önce iki kez müzesine götüren Arjantin'de bu olay üçüncü kez gerçekleşti.
TARİH TEKERRÜR EDECEK Mİ?
Tangocular, 1978 ve 1986'da kupayı kazandığı yollarda grubunda oynadığı üçüncü maçlarda penaltı kaçırmıştı.
1978 yolunda takımın en büyük yıldızı Mario Kempes takımının 1-0 kaybettiği Italya maçında penaltı atışından faydalanamadı.