İlkay Gündoğan transferinde Galatasaray’ı yıkan haber! İspanyol devi devreye girdi

GELECEĞİ İÇİN NE DEDİ?

Gündoğan bundan sonraki süreç için, "Bulunduğum yerde mutluyum. Şu anda geleceğim için alınmış bir karar yok. Bu durumdayken spekülasyonların çıkması doğal. Neler olacağını gerçekten kimse bilmiyor. Şu anda inanın bilmiyorum" dedi.

GALATASARAY İLE TEMASTA

2022 Dünya Kupası'nda Almanya Millî Takımı ile birlikte bulunan İlkay Gündoğan, Galatasaray ile de dirsek temasında. Futbolcu, daha önce Türkiye'ye transferi konusunda "Gelecekte ne olur bilemeyiz" diyerek açık kapı bırakmıştı.