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    • 01.12.2022 11:23
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    • 01.12.2022 11:38
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    İlkay Gündoğan transferinde Galatasaray’ı yıkan haber! İspanyol devi devreye girdi

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri… Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın transferinde Galatasaray’a kötü haber geldi. İngiliz devindeki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İlkay Gündoğan’a İspanya’dan dev bir rakip çıktı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Transferde Galatasaray’ı yıkan haber!

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın kariyerindeki bir sonraki durağı merak konusu olurken, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen futbolcu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncu ile ilgili Sarı-Kırmızılı ekibe kötü bir geldi.

    BARCELONA, İLKAY'I İSTİYOR
    32 yaşındaki orta saha oyuncusunun 30 Haziran 2023 tarihinde (sezon sonunda) sözleşmesi sona erecek. City'de kilit oyunculardan biri olan İlkay Gündoğan'ın adı Katalan ekibi Barcelona ile de anılıyor. Son gelişmeleri İspanyol basını duyurdu.

    OCAK'TA HAMLE YAPACAKLAR
    Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, İlkay Gündoğan'ın geleceği ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ocak ayında Barcelona, Türk kökenli Alman futbolcu için hamle yapmayı planlıyor.

        XAVI ÇOK İSTİYOR
        Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Alman futbolcuyu çok beğendiği ve Camp Nou'da mutlaka görmek istediği ifade edildi. Ocak ayında İlkay, geleceği hakkında City ile de bir görüşme yapacak.

        İNGİLTERE'DEKİ PERFORMANSI
        2016 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Ada ekibine transfer olan İlkay Gündoğan, İngiltere'de 273 karşılaşmada 51 gol 35 asistlik performans sergiledi.

        ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
        4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Kupası ve 4 de EFL Kupası şampiyonluğu yaşayan İlkay Gündoğan geride bıraktığımız günlerde geleceği hakkında bir açıklama yapmıştı.

            GELECEĞİ İÇİN NE DEDİ?
            Gündoğan bundan sonraki süreç için, "Bulunduğum yerde mutluyum. Şu anda geleceğim için alınmış bir karar yok. Bu durumdayken spekülasyonların çıkması doğal. Neler olacağını gerçekten kimse bilmiyor. Şu anda inanın bilmiyorum" dedi.

            GALATASARAY İLE TEMASTA
            2022 Dünya Kupası'nda Almanya Millî Takımı ile birlikte bulunan İlkay Gündoğan, Galatasaray ile de dirsek temasında. Futbolcu, daha önce Türkiye'ye transferi konusunda "Gelecekte ne olur bilemeyiz" diyerek açık kapı bırakmıştı.

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