İlkay Gündoğan transferinde Galatasaray’ı yıkan haber! İspanyol devi devreye girdi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın kariyerindeki bir sonraki durağı merak konusu olurken, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen futbolcu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncu ile ilgili Sarı-Kırmızılı ekibe kötü bir geldi.
BARCELONA, İLKAY'I İSTİYOR
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun 30 Haziran 2023 tarihinde (sezon sonunda) sözleşmesi sona erecek. City'de kilit oyunculardan biri olan İlkay Gündoğan'ın adı Katalan ekibi Barcelona ile de anılıyor. Son gelişmeleri İspanyol basını duyurdu.
OCAK'TA HAMLE YAPACAKLAR
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, İlkay Gündoğan'ın geleceği ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ocak ayında Barcelona, Türk kökenli Alman futbolcu için hamle yapmayı planlıyor.