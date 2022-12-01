Nwakaeme bombası! Trabzonspor'un eski yıldızını hem Galatasaray hem de Beşiktaş’a önerdiler





KARAR AŞAMASINDALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Nwakaeme ile ilgili kararı bekleniyor. 33 yaşındaki Nwakaeme aynı zamanda Beşiktaş'ın da gündeminde. Siyah-Beyazlılar, bilindiği üzere sakat olan Rachid Ghezzal'ın yerini doldurmak istiyor. Şenol Güneş de henüz bir karara varmadı.