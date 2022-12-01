Nwakaeme bombası! Trabzonspor'un eski yıldızını hem Galatasaray hem de Beşiktaş’a önerdiler

Trabzonspor forması ile başarılı performans sergileyen daha sonra kulüple mali açıdan anlaşamayarak ayrılan Anthony Nwakaeme, Al Feiha ekibinde transfer olmuştu. Suudi Arabistan'da mutsuz olan Nwakaeme, Türkiye'ye dönüş hazırlığında. Oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'a menajer aracılığıyla önerildi.
MUTSUZ OLDU
Al Feiha'da 6 maçta 3 gol atan Nwakaeme, Arabistan'da futbolseverlerin kendisine olan eleştileri ve aradığı ortamı bulamaması sebebiyle mutsuz. Nijeryalı golcünün menajeri oyuncuyu Türk takımlarına önerirken, gözler Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer planına çevrildi.
KARAR AŞAMASINDALAR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Nwakaeme ile ilgili kararı bekleniyor. 33 yaşındaki Nwakaeme aynı zamanda Beşiktaş'ın da gündeminde. Siyah-Beyazlılar, bilindiği üzere sakat olan Rachid Ghezzal'ın yerini doldurmak istiyor. Şenol Güneş de henüz bir karara varmadı.