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    Nwakaeme bombası! Trabzonspor'un eski yıldızını hem Galatasaray hem de Beşiktaş’a önerdiler

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş’a, Trabzonspor’un eski yıldızı Anthony Nwakaeme önerildi. Okan Buruk ve Şenol Güneş’in kararı bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Nwakaeme bombası
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    Trabzonspor forması ile başarılı performans sergileyen daha sonra kulüple mali açıdan anlaşamayarak ayrılan Anthony Nwakaeme, Al Feiha ekibinde transfer olmuştu. Suudi Arabistan'da mutsuz olan Nwakaeme, Türkiye'ye dönüş hazırlığında. Oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'a menajer aracılığıyla önerildi.



    MUTSUZ OLDU
    Al Feiha'da 6 maçta 3 gol atan Nwakaeme, Arabistan'da futbolseverlerin kendisine olan eleştileri ve aradığı ortamı bulamaması sebebiyle mutsuz. Nijeryalı golcünün menajeri oyuncuyu Türk takımlarına önerirken, gözler Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer planına çevrildi.



    KARAR AŞAMASINDALAR
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Nwakaeme ile ilgili kararı bekleniyor. 33 yaşındaki Nwakaeme aynı zamanda Beşiktaş'ın da gündeminde. Siyah-Beyazlılar, bilindiği üzere sakat olan Rachid Ghezzal'ın yerini doldurmak istiyor. Şenol Güneş de henüz bir karara varmadı.
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        Haberler Spor Nwakaeme bombası! Trabzonspor'un eski yıldızını hem Galatasaray hem de Beşiktaş’a önerdiler
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