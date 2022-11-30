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    • 30.11.2022 21:59
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    • 01.12.2022 00:20
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    Gece damga vuran karşılaşma! Messi'li Arjantin Dünya Kupası'nda tur biletini kaptı

    Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan Polonya-Arjantin maçı ile devam etti. Geceye damga vuran karşılşamada dünya yıldızı Lionel Messi'nin penaltı kaçırmasına rağmen Arjantin rakibi Polonya'yı 2-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla beraber Arjantin Dünya Kupası'nda son 16 biletini kaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Messi’li Arjantin Dünya Kupası’nda tur biletini kaptı

    FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan 3'üncü ve son karşılaşmaların ardından Arjantin 6 puanla lider, Polonya ise 4 puan ve averajla 2'nci olarak son 16 turuna adlarını yazdırdı.



    FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Polonya ile Arjantin, 974 Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çaldığı karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Arjantin'de Lionel Messi'nin kullandığı penaltıyı Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı.



    İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Arjantin, 46'ncı dakikada Alexis Mac Allister ve 67'nci dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



        Bu sonucun ardından Arjantin, 6 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.



        ARJANTİN PENALTI KAZANDI
        Karşılaşmanın 38. dakikasında Polonya kalecisi Szczesny'nin Messi'ye müdahalesi sonrası hakem VAR'a giderek penaltıya hükmetti.

        MESSI PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ
        Topun başına geçen Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Messi penaltıdan yararlanamadı.
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            Haberler Spor Gece damga vuran karşılaşma! Messi'li Arjantin Dünya Kupası'nda tur biletini kaptı
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