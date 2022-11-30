Gece damga vuran karşılaşma! Messi'li Arjantin Dünya Kupası'nda tur biletini kaptı

FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan 3'üncü ve son karşılaşmaların ardından Arjantin 6 puanla lider, Polonya ise 4 puan ve averajla 2'nci olarak son 16 turuna adlarını yazdırdı.
FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Polonya ile Arjantin, 974 Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çaldığı karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Arjantin'de Lionel Messi'nin kullandığı penaltıyı Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Arjantin, 46'ncı dakikada Alexis Mac Allister ve 67'nci dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.