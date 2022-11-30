İngiltere gözü kapalı yendi! İngilizler, Galler’i evine yolladı ve lider turladı

Dünya Kupası B Grubu'nda turnuvanın favorilerinden İngiltere, Galler ile karşılaştı. Maç öncesi 4 puanı bulunan İngiltere'nin elenmesi zaten çok zordu. Galler'in İngilizleri 6 farklı yenmesi ve ABD ile İran'ın berabere kalması gerekiyordu. İmkansız senaryo gerçekleşmedi. İlk yarısı kısır geçen maçta goller ikinci yarıda geldi. İlk maçta çok az süre alan, ikinci müsabakada hiç oynamayan Phil Foden bu kez 11'deydi. Mücadelenin 50. dakikasında frikikte topun başına geçen Marcus Rashford, muhteşem bir gol attı: 1-0. 1 dakika sonra sağdan Kane'in çevirdiği pası Phil Foden arka direkte ağlara yolladı: 2-0. 68'de Rashford, çalımlarla girdiği ceza sahasında çok sert bir şut çıkardı, kaleci topu kurtaramadı: 3-0. İngiltere maçı kazanıp, lider oldu ve son 16 turunda Senegal ile eşleşti. Galler kaptanı Gareth Bale 33 yaşında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.