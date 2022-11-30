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    • Spor
    • 30.11.2022 10:56
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    • 30.11.2022 11:16
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    Fenerbahçe'ye 13'lük yıldız: Nurkhan Samatbekov! Fiziğiyle şaşkına çevirdi

    Fenerbahçe altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Nurkhan Samatbekov... Sarı-Lacivertliler’in altyapıya yeni transfer ettiği Nurkhan Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekiyor...

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Fener’e 13’lük çivi!

    Fenerbahçe, son dönemde altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

    YENİ TRANSFER NURKHAN SAMATBEKOV
    Sarı-Lacivertliler, altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Nurkhan Samatbekov...

    Sarı-Lacivertliler'in altyapıya yeni transfer ettiği Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekiyor. Kırgızistanlı genç yetenek güçlü ayağı ile dikkat çekiyor. 6 aydır Türkiye'de olan Samatbekov sağ kanatta görev yapıyor.

    NURKHAN SAMATBEKOV TARAFTARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ
    Fenerbahçe U15 takımında forma giyecek olan Kırgız futbolcunun yaşıtlarına göre fiziğinin daha gelişmiş olması sosyal medyadaki taraftarların da dikkatini çekti.

    Fenerbahçe taraftarları, "Altyapıya Cristiano Ronaldo'yu transfer etmişiz. Bu çocuk 13 yaşında olamaz" ifadelerini kullandı.

    Sarı-Lacivertliler, son dönemde altyapıya önemli takviyeler yaptı. Sarı-Lacivertliler, Samatbekov'un yanı sıra 18 yaşındaki Marius Tresor Doh ve 15 yaşındaki Paris Young Lee'yi kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe U19, takımında forma giyen Doh, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC'den transfer edildi. Tresor Doh'un güçlü ayağı sağ, 1,77 mt. boyunda ve orta saha bölgesinde oynuyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'ye 13'lük yıldız: Nurkhan Samatbekov! Fiziğiyle şaşkına çevirdi
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