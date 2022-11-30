Fenerbahçe'ye 13'lük yıldız: Nurkhan Samatbekov! Fiziğiyle şaşkına çevirdi

Fenerbahçe, son dönemde altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

YENİ TRANSFER NURKHAN SAMATBEKOV

Sarı-Lacivertliler, altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Nurkhan Samatbekov...

Sarı-Lacivertliler'in altyapıya yeni transfer ettiği Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekiyor. Kırgızistanlı genç yetenek güçlü ayağı ile dikkat çekiyor. 6 aydır Türkiye'de olan Samatbekov sağ kanatta görev yapıyor.