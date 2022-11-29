Galler-İngiltere | CANLI ANLATIM İZLE

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Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu. İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var. İngiltere, kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Gareth Southgate'in öğrencilerine 1 puan da yetiyor. Grupta -2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

İLK 11'LER

Galler: Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Gareth Bale, Moore