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    • Spor
    • 29.11.2022 21:56
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    • 29.11.2022 21:56
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    Galler-İngiltere | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya gelecekler. İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkma avantajına sahipken, Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galler-İngiltere | CANLI

    2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya gelecekler. Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.



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    Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu. İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var. İngiltere, kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Gareth Southgate'in öğrencilerine 1 puan da yetiyor. Grupta -2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

    İLK 11'LER
    Galler:     Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Gareth Bale, Moore



    İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Henderson, Foden, Rashford, Harry Kane

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