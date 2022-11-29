İspanyol LaLiga'dan Juventus'a 'acil sportif yaptırım uygulayın' çağrısı! Agnelli ve yönetim kurulu istifa etmişti...





İspanyol futbolunun önemli kurumlarından biri olan LaLiga, "Avrupa'da finansal olarak sürdürülebilir futbolu teşvik etmek amacıyla Juventus'a karşı bu şikayetlerini devam ettirdiğini ve yetkili makamlardan bu kulübe acil sportif yaptırımlar uygulamasını talep ettiğini" kaydetti.

LaLiga, nisan ayında UEFA'ya yaptığı şikayette Juventus dışında Manchester City ve Paris Saint Germain kulüplerini de UEFA Finansal Fair Play kurallarını çiğnemekle suçlamıştı.