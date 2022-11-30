Galatasaraylı taraftarlar tepkili: Mauro Icardı ile Wanda Nara bıktırdı

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve yakın zamanda Avrupa takımları ile yeniden transferde anılan golcü futbolcu Mauro Icardi, yeşil sahalardaki performansının dışında özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.
Golcü futbolcu ile sevgilisi Wanda Nara arasında yaşananlar, Sarı-Kırmızılı taraftarların yanı sıra futbolseverlerin de tam anlamıyla kafasını karıştırmış durumda.
WANDA NARA KAFALARI KARIŞTIRDI
Boşandıktan kısa süre sonra barışan çift yeniden ayrıldı. Kendilerine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ayrılık kararını duyuran Wanda Nara'ya Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den cevap gecikmedi.
GALATASARAY TARAFTARI ELEŞTİRİYOR
Galatasaray taraftarları, transfer olduktan kısa bir süre sonra hazır olmayan görüntüsü ile dikkatleri üstüne çeken Icardi'ye, "Biraz da futbol oyna" eleştirisini yapmıştı. Daha sonra saha içinde toparlanan Icardi, karmaşık ilişkisi nedeniyle yine eleştirilere hedef olacak gibi görünüyor.