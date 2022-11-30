Galatasaraylı taraftarlar tepkili: Mauro Icardı ile Wanda Nara bıktırdı

"DENEDİK AMA OLMADI"

Boşandıktan sonra tekrar barıştıklarını ancak kısa bir süre sonra yine ayrıldıklarını ifade eden Wanda Nara, "Bir kez daha denedik. Çünkü uzun süren bir ilişkinin ardından bir kez daha denemeyi hak ettiğini düşündük. Ama olmadı, yürümedi" ifadesini kullandı.