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    • Spor
    • 30.11.2022 11:47
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    • 30.11.2022 11:47
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    Galatasaraylı taraftarlar tepkili: Mauro Icardı ile Wanda Nara bıktırdı

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi yükselen performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Ancak sevgilisi Wanda Nara ile bir ayrılıp bir barışan golcü futbolcunun, özel hayatındaki çalkantılı durum homurdanmalara neden oluyor.

    takvim.com.tr
    Özel Haber | Icardı ile Wanda bıktırdı

    Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve yakın zamanda Avrupa takımları ile yeniden transferde anılan golcü futbolcu Mauro Icardi, yeşil sahalardaki performansının dışında özel hayatı ile de gündemden düşmüyor.

    Golcü futbolcu ile sevgilisi Wanda Nara arasında yaşananlar, Sarı-Kırmızılı taraftarların yanı sıra futbolseverlerin de tam anlamıyla kafasını karıştırmış durumda.

    WANDA NARA KAFALARI KARIŞTIRDI
    Boşandıktan kısa süre sonra barışan çift yeniden ayrıldı. Kendilerine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ayrılık kararını duyuran Wanda Nara'ya Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den cevap gecikmedi.

    GALATASARAY TARAFTARI ELEŞTİRİYOR
    Galatasaray taraftarları, transfer olduktan kısa bir süre sonra hazır olmayan görüntüsü ile dikkatleri üstüne çeken Icardi'ye, "Biraz da futbol oyna" eleştirisini yapmıştı. Daha sonra saha içinde toparlanan Icardi, karmaşık ilişkisi nedeniyle yine eleştirilere hedef olacak gibi görünüyor.

        "DENEDİK AMA OLMADI"
        Boşandıktan sonra tekrar barıştıklarını ancak kısa bir süre sonra yine ayrıldıklarını ifade eden Wanda Nara, "Bir kez daha denedik. Çünkü uzun süren bir ilişkinin ardından bir kez daha denemeyi hak ettiğini düşündük. Ama olmadı, yürümedi" ifadesini kullandı.

        "YARIN DEVAM EDECEĞİZ SEVGİLİM"
        Wanda Nara'nın dikkati çeken bu ifadelerinin ardından Mauro Icardi ise "Yarın devam edeceğiz sevgilim. Seni seviyorum" ifadesini kullandı.

        NARA'NIN ESKİ EŞİ DE GELDİ
        Bu arada ünlü model Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez, Türkiye'ye geldi. Lopez'in çocuklarını görmek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

        ICARDI'NİN GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
        Galatasaray'a PSG'den kiralık olarak gelen Arjantinli golcü Mauro Icardi, 6 maçta 460 dakika süre aldı ve 4 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

        Yıllık 6 milyon 750 bin euro kazanan futbolcunun maliyetinin 750 bin euro tutarını Galatasaray, 6 milyon euro bedeli ise Fransız ekibi Paris Saint Germain ödüyor.
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