Yerli harekatı! Galatasaray, Onur Bulut ve Samet Akaydın için düğmeye bastı





Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Kayserispor'da bu sezon çok iyi performans orta koyan sağ bek Onur Bulut ile, yine Adana Demirspor'un savunmasının bel kemiği stoper Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu iki oyuncuyu başka kulüplerinde istiyor olması en büyük engel olarak görülüyor. Ancak Galatasaray'ın yine de stoper ve sağ bek mevkileri için önceliği yerli transfere vereceği belirtiliyor.