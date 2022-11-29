Yerli harekatı! Galatasaray, Onur Bulut ve Samet Akaydın için düğmeye bastı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Mathias Ross'un sakatlığı nedeniyle stoper, Leo Dubois'in Juventus'a gitme ihtimaline karşı da sağ bek transferi yapmak için harekete geçti.
Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Kayserispor'da bu sezon çok iyi performans orta koyan sağ bek Onur Bulut ile, yine Adana Demirspor'un savunmasının bel kemiği stoper Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu iki oyuncuyu başka kulüplerinde istiyor olması en büyük engel olarak görülüyor. Ancak Galatasaray'ın yine de stoper ve sağ bek mevkileri için önceliği yerli transfere vereceği belirtiliyor.
Dubois için görüşmelerin devam ettiği, yönetimin teknik direktör Okan Buruk'a da danışarak bir karar vereceği ifade ediliyor.