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    Yerli harekatı! Galatasaray, Onur Bulut ve Samet Akaydın için düğmeye bastı

    Galatasaray Juventus’un istediği Dubois’in ayrılması durumunda Kayserispor’un yıldız sağ beki Onur Bulut’u kadrosuna katmayı hedefliyor. Aslan, sakatlanan Ross’un yerine ise Adana Demirspor’un müthiş bir çıkış yakalayan stoperi Samet Akaydın’ı transfer etmeyi planlıyor.

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    Yerli harekatı

    Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Mathias Ross'un sakatlığı nedeniyle stoper, Leo Dubois'in Juventus'a gitme ihtimaline karşı da sağ bek transferi yapmak için harekete geçti.



    Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Kayserispor'da bu sezon çok iyi performans orta koyan sağ bek Onur Bulut ile, yine Adana Demirspor'un savunmasının bel kemiği stoper Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu iki oyuncuyu başka kulüplerinde istiyor olması en büyük engel olarak görülüyor. Ancak Galatasaray'ın yine de stoper ve sağ bek mevkileri için önceliği yerli transfere vereceği belirtiliyor.



    Dubois için görüşmelerin devam ettiği, yönetimin teknik direktör Okan Buruk'a da danışarak bir karar vereceği ifade ediliyor.



        2 TRANSFERİN KAYNAĞI LEO DUBOIS
        Juventus'un kadrosuna katlmak istediği Leo Dubois için önümüzdeki günlerde hararetli bir pazarlık yaşanması bekleniyor. Fransız sağ bekin piyasa değeri 6 milyon Euro civarında. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Dubois'den gelecek parayı Onur Bulut ve Samet Akaydın transferinde kullanacak.



        İSTEYENLERİ ÇOK
        Onur Bulut ve Samet Akaydın transferlerinde en büyük engel bu iki oyuncuyu başka kulüplerin de istiyor olması. Onur Bulut'u Beşiktaş, Samet Akaydın'ı ise Fenerbahçe kadrosunda görmek istiyor.

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        Haberler Spor Yerli harekatı! Galatasaray, Onur Bulut ve Samet Akaydın için düğmeye bastı
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