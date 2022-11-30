Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.11.2022 13:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 13:11
    ABONE OL

    Cristiano Ronaldo için müthiş iddia: Al Nassr ile anlaşmaya yakın! Alacağı para dudak uçuklattı

    Son dakika transfer haberleri... Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo için İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı… Manchester United ile bağlarını koparan Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan kulübünün geri çevrilemeyecek bir teklif sunduğu belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Al Nassr çıldırdı! CR7 için müthiş iddia

    İngiliz devi Manchester United ile yolları ayıran ve şuanda Portekiz Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren dünya yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

    SEZONLUK 200 MİLYON EURO
    İspanyol medyasından Marca'nın haberine göre, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşmaya yakın… Ronaldo, sezon başına yaklaşık 200 milyon Euro'nun sahibi olacak.

    RONALDO'NUN KARİYER PERFORMANSI
    37 yaşındaki yıldız futbolcu, şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Yıldız forvet, kariyerinde 1113 maçta 807 gol atarken 273 asiste imza attı.

        GÖZLER RONALDO'DA
        Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele eden Ronaldo'nun bu teklife vereceği cevap merak konusu... Ronaldo, yaz transfer döneminde de yine Suudi Arabistan'tan gelen transfer teklifini geri çevirmişti.

        5 DÜNYA KUPASINDA GOL ATAN İLK İSİM
        Portekiz'in Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı maçta penaltıdan fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo adını tarihe yazdırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.

        RONALDO'NUN PİYASA DEĞERİ
        Transfermarkt'a göre 20 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 247 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 2009 yılında Mancnester United'tan Real Madrid'e 94 milyon Euro'ya transfer olan R7, 2018'de ise Real Madrid'ten Juventus'a tam 117 milyon Euro'ya geçmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor!
        Haberler Spor Cristiano Ronaldo için müthiş iddia: Al Nassr ile anlaşmaya yakın! Alacağı para dudak uçuklattı
            SON DAKİKA