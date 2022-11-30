Cristiano Ronaldo için müthiş iddia: Al Nassr ile anlaşmaya yakın! Alacağı para dudak uçuklattı

İngiliz devi Manchester United ile yolları ayıran ve şuanda Portekiz Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren dünya yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.
SEZONLUK 200 MİLYON EURO
İspanyol medyasından Marca'nın haberine göre, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşmaya yakın… Ronaldo, sezon başına yaklaşık 200 milyon Euro'nun sahibi olacak.
RONALDO'NUN KARİYER PERFORMANSI
37 yaşındaki yıldız futbolcu, şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Yıldız forvet, kariyerinde 1113 maçta 807 gol atarken 273 asiste imza attı.