Cristiano Ronaldo için müthiş iddia: Al Nassr ile anlaşmaya yakın! Alacağı para dudak uçuklattı

RONALDO'NUN PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt'a göre 20 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 247 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 2009 yılında Mancnester United'tan Real Madrid'e 94 milyon Euro'ya transfer olan R7, 2018'de ise Real Madrid'ten Juventus'a tam 117 milyon Euro'ya geçmişti.

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