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    • Spor
    • 30.11.2022 11:23
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    • 30.11.2022 11:25
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    Şenol Güneş Jorge Jesus'un önünde! İşte o liste: Zirvede Türkiye geçmişi olan biri var

    Son dakika spor haberleri | Aktif çalışmaya devam eden en yaşlı teknik direktörler listesi yayınlandı. Listenin zirvesinde bir dönem Türkiye'de de çalışan Mircea Lucescu yer alırken, listede Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş ve Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus da kendisine yer buldu.

    takvim.com.tr
    Özel Haber | Güneş Jesus’un önünde! İşte o liste

    "Futbolun yaşı yoktur" klişe bir cümle olsa da bazı teknik direktörler bu cümlenin hakkını tam anlamıyla veriyor. Dünya futbolunda iz bırakan ancak; yaşı ilerlemesine karşın teknik direktörlük görevine devam eden isimler arasında Türkiye'den de tanıdık simalar göze çarpıyor. Listede Türkiye Milli Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan Mircea Lucescu'nun yanı sıra Şenol Güneş ve Jorge Jesus da var.

    LUCESCU ZİRVEDE
    Güncel olarak görevine devam teknik direktörler listesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev yapan Mircea Lucescu 77 yaş ile birinci liglerde görev yapan en yaşlı teknik adam olarak kayıtlara geçti.

    GÜNEŞ VE JESUS LİSTEDE
    Süper Lig'de ise Beşiktaş'ın 70 yaşındaki teknik patronu Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus bu listede kendisine yer bulan isimler arasında.

        SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak; Portekizli çalıştırıcı ile yeni sözleşme imzalanması konusunda Ali Koç önderliğindeki yönetimin harekete geçmesi bekleniyor. Jesus ile 1 yıl daha kontrat yapılacağı konuşuluyor.

        GÜNEŞ 2024'E KADAR GÖREVDE
        Beşiktaş'ta 2016 ve 2017'de şampiyonluklar yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final gören Şenol Güneş ise 2024 yılına kadar süren bir kontrata imza atmıştı.

        İŞTE EN YAŞLI TEKNİK ADAMLAR LİSTESİ
        Mircea Lucescu - Dinamo Kiev - 77
        Jesualdo Ferreira - Zamalek - 76
        Joe Borg - Gudja United - 73
        Faouzi Benzarti - MC Alger - 72
        Nelsinho Baptista - Kashiwa - 72
        Petro Kusglyk - FK Jonava - 71
        Miroslav Koubek - FC Hradec - 71
        Bruce Arena - New England - 71
        Serghei Dubrovin - FC Milsami - 70
        Emile Rustom - Sagesse SC - 70
        Şenol Güneş - Beşiktaş - 70
        Kurban Berdyev - FK Sochi - 70
        Jorge Fossati - Danubio FC - 70
        Jorge Pinto - D. Cali - 69
        Mu-Tsai Chiang - Leopard Cat - 69
        Bertrand Marchand - Club Africain- 69
        Manuel Keosseian - CD Marathon - 69
        Manuel Pellegrini - Real Betis - 69
        Age Hareide - Malmö - 69
        Ante Cacic - D. Zagreb - 69
        Jorge Jesus - Fenerbahçe - 68
        Ramon Maradiaga - D. Achuapa - 68
        Victor Vicutech - CF Monterrey - 67
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        Haberler Spor Şenol Güneş Jorge Jesus'un önünde! İşte o liste: Zirvede Türkiye geçmişi olan biri var
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