Şenol Güneş Jorge Jesus'un önünde! İşte o liste: Zirvede Türkiye geçmişi olan biri var

"Futbolun yaşı yoktur" klişe bir cümle olsa da bazı teknik direktörler bu cümlenin hakkını tam anlamıyla veriyor. Dünya futbolunda iz bırakan ancak; yaşı ilerlemesine karşın teknik direktörlük görevine devam eden isimler arasında Türkiye'den de tanıdık simalar göze çarpıyor. Listede Türkiye Milli Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan Mircea Lucescu'nun yanı sıra Şenol Güneş ve Jorge Jesus da var.
LUCESCU ZİRVEDE
Güncel olarak görevine devam teknik direktörler listesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev yapan Mircea Lucescu 77 yaş ile birinci liglerde görev yapan en yaşlı teknik adam olarak kayıtlara geçti.
GÜNEŞ VE JESUS LİSTEDE
Süper Lig'de ise Beşiktaş'ın 70 yaşındaki teknik patronu Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus bu listede kendisine yer bulan isimler arasında.