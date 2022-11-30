Şenol Güneş Jorge Jesus'un önünde! İşte o liste: Zirvede Türkiye geçmişi olan biri var

"Futbolun yaşı yoktur" klişe bir cümle olsa da bazı teknik direktörler bu cümlenin hakkını tam anlamıyla veriyor. Dünya futbolunda iz bırakan ancak; yaşı ilerlemesine karşın teknik direktörlük görevine devam eden isimler arasında Türkiye'den de tanıdık simalar göze çarpıyor. Listede Türkiye Milli Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan Mircea Lucescu'nun yanı sıra Şenol Güneş ve Jorge Jesus da var.