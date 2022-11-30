Fenerbahçe’ye Alman duvar! Yeni savunmacıyı Alman basını duyurdu

Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Jorge Jesus'un verdiği transfer listesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve Ocak ayında yapacağı hamleler için çalışmalara başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna bir stoper daha eklemeyi planladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen yıldız futbolcu Sarı-Lacivertliler, Alman medyasından Kicker'in haberine göre; Köln'ün 26 yaşındaki Alman stoperi Timo Hübers ile yakından ilgileniyor. Jesus'un da bu transferi çok istediği öğrenildi. 2021 yılında Hannover 96 takımından Köln'e bedelsiz olarak transfer olan Hübers'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.