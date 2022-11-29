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    • 29.11.2022 12:02
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    Son dakika transfer haberleri... Jesus listeyi verdi! Fenerbahçe'den Alman stoper hamlesi: Timo Hübers

    Son dakika transfer haberleri… Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile ligde ve Avrupa’da başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe’de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Jesus’un istediği doğrultusunda devre arasında kadrosuna bir stoper daha eklemeyi planladığı öğrenilen Fenerbahçe’nin Köln’ün 26 yaşındaki Alman stoper Timo Hübers’i transfer etmek için çalışmalara başladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Fenerbahçe Alman stoperin peşinde

    Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Jorge Jesus'un verdiği transfer listesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve Ocak ayında yapacağı hamleler için çalışmalara başladığı belirtildi.

    Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna bir stoper daha eklemeyi planladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen yıldız futbolcu…

    FENERBAHÇE'YE ALMAN DUVAR!
    Sarı-Lacivertliler, Alman medyasından Kicker'in haberine göre Köln'ün 26 yaşındaki Alman stoperi Timo Hübers ile yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler'de Jesus'un da bu transferi çok istediği öğrenildi.

    HÜBERS'İN PİYASA DEĞERİ
    2021 yılında Hannover 96 takımından Köln'e bedelsiz olarak transfer olan Hübers'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç stoper, bu sezon 12 lig maçında görev aldı.

        SAĞ BEK VE ÖN LİBERODA DA OYNUYOR
        1.90 mt.'lik boyuna rağmen pas oyununda da etkili bir görüntü veren Hübers'in de Almanya'dan ayrılmayı planladığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği genç yıldız stoper bölgesi dışında, sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor.

        HÜBERS'İN PERFORMANSI
        2016 yılında 75 bin Euro piyasa değeri olan Hübers, kariyerinde 186 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 15 gol, 4 asist üreten yıldız oyuncu, Alman Milli Takımı'nda oynama şansı elde edemedi.

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