Son dakika transfer haberleri... Jesus listeyi verdi! Fenerbahçe'den Alman stoper hamlesi: Timo Hübers

SAĞ BEK VE ÖN LİBERODA DA OYNUYOR

1.90 mt.'lik boyuna rağmen pas oyununda da etkili bir görüntü veren Hübers'in de Almanya'dan ayrılmayı planladığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği genç yıldız stoper bölgesi dışında, sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor.