Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.11.2022 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 16:53
    ABONE OL

    Son dakika! Jesus istedi! Fenerbahçe ABD’li 20’lik sol bek George Bello transferi için harekete geçti

    Son dakika transfer haberleri… Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda sol kanat transferi için harekete geçti. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için rotayı U21 oyuncularına çeviren Sarı-Lacivertliler’in gündemdeki isim ise Almanya Ligi ekiplerinden Arminia Bielefeld’te forma giyen 20 yaşındaki sol bek George Bello.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Jesus istedi! İşte Fenerbahçe’nin yeni hedefi

    Fenerbahçe'de Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol kanada takviye yapmak için kolları sıvadı.

    FENERBAHÇE'DEN SOL BEK TRANSFERİ
    Portekizli teknik adam, Makedon yıldız Ezgjan Alioski'nin sol kanatta yalnız kaldığını düşünerek sol kanada transfer yapılmasını istedi. Yönetim de yabancı kontenjanı dolu olduğu için rotasını U21 oyuncularına çevirdi.

    HEDEF 20'LİK GEORGE BELLO
    Gündemdeki isim ise Almanya Ligi ekiplerinden Arminia Bielefeld'te forma giyen 20 yaşındaki sol bek George Bello… ABD'li futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

    BELLO'NUN PERFORMANSI
    ABD Milli Takımı'nda 7 kez forma şansı bulan genç yetenek, bu sezon Alman ekibinde 15 kez forma giydi. Bu maçlarda gol veya asist üretemedi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Bello, ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı. Onun dışındaki 10 maçta oyuna ya sonradan girdi ya da 90 dakika sahada kalmadı. Kariyerinde ise 102 karşılaşmada görev yapan genç yıldız, 4 gol ve 6 asist üretti. Futbol yaşantısında hiç kırmızı kart görmedi.

        ALTERNATİF ARAYIŞI FRANSA'DA
        Fenerbahçe, sol kanat arayışlarına Almanya Ligi dışında Fransa Ligi'nde de sürdürüyor. Oradan da birkaç isimle temasa geçildiği ve adayların değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dehşete düşüren olay!
        Haberler Spor Son dakika! Jesus istedi! Fenerbahçe ABD’li 20’lik sol bek George Bello transferi için harekete geçti
            SON DAKİKA