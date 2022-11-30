Son dakika! Jesus istedi! Fenerbahçe ABD’li 20’lik sol bek George Bello transferi için harekete geçti

BELLO'NUN PERFORMANSI

ABD Milli Takımı'nda 7 kez forma şansı bulan genç yetenek, bu sezon Alman ekibinde 15 kez forma giydi. Bu maçlarda gol veya asist üretemedi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Bello, ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı. Onun dışındaki 10 maçta oyuna ya sonradan girdi ya da 90 dakika sahada kalmadı. Kariyerinde ise 102 karşılaşmada görev yapan genç yıldız, 4 gol ve 6 asist üretti. Futbol yaşantısında hiç kırmızı kart görmedi.