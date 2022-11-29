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    • Spor
    • 29.11.2022 15:14
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    • 29.11.2022 15:14
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    Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Vallecano maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Fenerbahçe maçı için geri sayım sona eriyor. Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen hazırlık maçında Fenerbahçe, İspanyol ekip Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maç hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Vallecano maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasına katılacak. Fenerbahçe-Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Vallecano maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk maçında, Fenerbahçe-Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Mücadele 30 Kasım Çarşamba günü 20.00'de başlayacak.

    Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

    FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI BİLET FİYATLARI
    Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL
    Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL
    Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL
    Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL
    Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL
    Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL
    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL
    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL
    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL
    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL
    Maraton Alt E Blok: 600 TL

        TURNUVANIN PROGRAMI

        Nef ve Ülker statlarında oynanacak maçların programı şöyle:

        30 Kasım Çarşamba:

        20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)

        3 Aralık Cumartesi:

        16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)

        19.00 Fenerbahçe-Villareal (Ülker)

        6 Aralık Salı:

        20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Vallecano maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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