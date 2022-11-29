Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasına katılacak. Fenerbahçe-Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Vallecano maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk maçında, Fenerbahçe-Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Mücadele 30 Kasım Çarşamba günü 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI BİLET FİYATLARI
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL
Maraton Alt E Blok: 600 TL