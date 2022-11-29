Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Vallecano maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk maçında, Fenerbahçe-Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Mücadele 30 Kasım Çarşamba günü 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.